Ebben a szerkezetben működik a negyedik Orbán-kormány

A miniszterek eskütételével megkezdte a munkát a tíz minisztériumból álló negyedik Orbán-kormány. A korábbi kabinethez képest alapvetően nincsenek nagy változások, de több terület is tárcát cserélt.

Esküt tettek a negyedik Orbán-kormány miniszterei és ezzel megkezdhetik a munkát tárcájuk élén. Tíz minisztérium lesz a negyedik Orbán-kormányban. A kormányzati struktúra alapvetően nem változott, mivel a korábban jól működő egységeket nem volt érdemes megváltoztatni. Most azokat a módosításokat mutatjuk be, ami eltérés a harmadik Orbán-kormány működéséhez képest.

Kásler Miklós vezeti a legnagyobb tárcát

A legnagyobb tárca az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) marad, amelynek élén Kásler Miklós onkológus professzor váltja Balog Zoltánt. Az Emmi felel az egészségügyért, az oktatásért, a családügyért, a kultúráért, a szociális ügyekért, a társadalmi felzárkózásért, a sportért, az ifjúságért, az egyházakért és az uniós fejlesztéspolitikáért.

A Miniszterelnökség Lázár Jánostól Gulyás Gergelyhez kerül, akinek hat államtitkára és egy kormánybiztosa lesz. A stratégiai és parlamenti államtitkárságot Orbán Balázs, a területi közigazgatásit Tuzson Bence, az újonnan létrehozott budapestit Fürjes Balázs vezeti majd. A Modern Városok és a Modern Falvak Programot Gyopáros Alpár irányítja kormánybiztosként. A Miniszterelnökség jó néhány hatásköre máshová, például az újonnan létrehozott Miniszterelnöki Kormányirodához kerül.

A kabinetirodához került a turizmus

A külügy és a külgazdaság egy minisztériumban marad, továbbra is Szijjártó Péter vezetésével, sőt a tárcának lesz egy új hatásköre: ide kerül át a Miniszterelnökségtől az Információs Hivatal, vagyis a polgári hírszerzés.

A Miniszterelnöki Kabinetirodával összefüggésben fontos változás, hogy ez a Rogán Antal vezette szervezet négy államtitkár helyett csak hárommal dolgozik tovább, viszont átveszi a Nemzeti Turisztikai Ügynökséget a fejlesztési minisztériumtól. A tárca fő feladata továbbra is Orbán Viktor miniszterelnök munkájának a támogatása és politikai koordinációs tevékenységek elvégzése. A kormányzati központ része a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kormányiroda mellett a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett.

Rogán Antal korábban a tárcához tartozó feladatok közül versenyképességi tényezőnek nevezte a korszerű elektronikus közigazgatást is, ezért a felhasználóbarát keretek kialakítását szorgalmazta. Kiemelte többek között a bizalmi szolgáltatások jelentőségét és közölte, hogy az államnak biztosítania kell a platformfüggetlen digitális személyazonosítás lehetőségét. Hozzátette, hogy a versenyképes és ügyfélbarát szolgáltatások kialakításában a kabinetiroda együttműködik más minisztériumokkal.

A nemzetgazdasági tárca a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz hasonlóan az eddigi formájában megszűnik. Újra lesz Pénzügyminisztérium, ami a pénzügypolitikáért és a költségvetési tervezésért lesz felelős Varga Mihály vezetésével.

Új minisztérium élén Palkovics László

Létrejön viszont az Innovációs és Technológiai Minisztérium. amelynek élén az eddigi oktatási államtitkár, Palkovics László bizonyíthat. Hozzá tartozik majd a szakképzés is, ami eddig a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alatt állt, és az onnan átigazolt Pölöskei Gáborné kapja meg. A tudás és innovációs államtitkárságot a miniszter irányítja majd.

A nemzetgazdasági tárcától érkező Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár lesz.

A Századvég Csoportnál dolgozó György László az általános gazdaságfejlesztéséért és szabályozásért; a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t vezető Weingartner Balázs a fenntarthatóságért; Kaderják Péter, az Energiahivatal korábbi elnöke az energiaügyért és a klímaügyért; Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egykori helyettes államtitkára a közlekedéspolitikáért; az NGM-es Kara Ákos az infokommunikációért és a fogyasztóvédelemért, Schanda Tamás pedig az uniós ügyekért felel majd.

Agrárminisztériumban a vidékfejlesztés

Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként kerül be a kormányba. Hozzá tartoznak majd a takarékszövetkezetek, a közműtársaságok, a fejlesztési bank és a posta. Rajta kívül az eddigi hírek szerint egy tárca nélküli miniszter lesz a kormányban, Süli János, aki továbbra is a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős.

Az agrárminiszter Fazekas Sándor helyett a tárca eddigi parlamenti államtitkára, Nagy István lesz. Az intézmény neve Földművelésügyi Minisztériumról Agrárminisztériumra változik, és teljes egészében visszakerül hozzá a vidékfejlesztés, ami eddig a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozott. A honvédelmi miniszter Simicskó István helyett egy katona, Benkő Tibor vezérkari főnök lesz. A belügyminiszter Pintér Sándor marad, aki azt mondta, hogy nem tervez jelentősebb átalakításokat. Trócsányi László is folytatja igazságügyi miniszterként, változtatást most még ő sem jelentett be.

Több miniszterelnök-helyettes lett

Az viszont újdonság, hogy a miniszterelnöknek több helyettese lett, mint eddig. Semjén Zsolt KDNP-elnök a kormányfő általános helyetteseként a nemzetpolitikáért, az egyházakért és a Magyarországon működő kisebbségekért felel. A nemzetbiztonságért felelős miniszterelnök-helyettes Pintér Sándor belügyminiszter, a gazdasági ügyekért felelős kormányfő-helyettes pedig Varga Mihály pénzügyminiszter lesz.

Az új kormánynak az eddigi kettő helyett négy kabinetje lesz: a stratégiait Gulyás Gergely, a gazdaságit Varga Mihály, a nemzetstratégiait Semjén Zsolt, a nemzetbiztonságit pedig Pintér Sándor vezeti majd.