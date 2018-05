Alpári módon tombol és fenyegetőzik az ellenzék kedvenc polgármestere

Botrányos hangfelvételt közölt a Pesti Srácok az ellenzék legújabb üdvöskéjéről, Lakatos Béláról. Nagyon úgy tűnik, hogy az ellenzéki lakájriporter Kálmán Olga által egekig magasztalt ácsi polgármestert nem épp a higgadt konfliktuskezelés jellemzi: a PS által közzétett felvételen minősíthetetlen, obszcén, alpári stílusban beszél több alkalommal is a képviselőtestület, valamint a helyi iskola tanári karának tagjaival. Azaz nem is beszél, hanem ordít és fenyegetőzik "pofán veréssel" és "torok elvágással" is.

Az ellenzék és annak most már bármilyen szalmaszálba belekapaszkodó médiája úgy tűnik megint lukra futott.

Hiszen az általuk békés, mackós, vidéki, világmegváltónak beállítani szándékozott Lakatos Béla valójában egy őrjöngő vadállat, aki - ahogy az a PS felvételein is hallható – válogatás nélkül fenyeget meg, és küld el obszcén szavak kíséretében akár egy képviselőt, akár egy tanári kart melegebb éghajlatra.

Ahogy arról a PS beszámolt, a megmosolyogtatóan kis nézettségű műsort vezető Kálmán Olga által is futtatott ácsi polgármester hatalmas népszerűségvesztésének oka a fentiekben hallható alpári, indulatos stílusa. Így nem csoda, hogy a most épp momentumossá avanzsált politikus lett az országosan egyik legkevesebb szavazatot elért képviselőjelölt.

A Pesti Srácok arról is ír, hogy az ácsi polgármesternél olyannyira elmentek otthonról az április 8-i hatalmas ellenzéki buktát követően, hogy Ácson autózva így üvöltözik a járókelők közé: „Mocskos Fidesz, mocsadék fideszesek, mocskos Czunyiné!"

A fenti felvételből azonban kiderül, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen az elmúlt időszakban a városvezető több alkalommal is botrányt keltett minősíthetetlenül agresszív és alpári ordítozásával, fenyegető tombolásával. Hiába, nehéz feldolgozni április 8-át az ellenzéki oldalon.

Nos, a felvétel első részében az hallatszik ahogy Lakatos Béla egy tantestületi ülésre ront be és mindenféle jogkör nélkül letámadja az ott épp ülésező tanárokat, mivel szerinte azok nem megfelelőképpen foglalkoztak egy tehetséges cigánygyerekkel.

A jelenlévő tanárok hiába kérik, hogy talán hallgassa meg az ő véleményüket is, Az ellenfeleit állandóan rasszizmussal vádoló Lakatos pökhendi stílusban csak így válaszol:

Én a polgármester vagyok, és ha nem hallgatlak meg, nem hallgatlak meg." Erre az egyik pedagógus megjegyzi, hogy „ez csak téged minősít".

Mire a polgármester még agresszívebben reagál és azt mondja: Majd ha pofán váglak, akkor lesz minősítés". Az eset aztán azzal ér véget, hogy "begyöpösödött, buta, falusi parasztnak" nevezi a városrész lakóit, majd azzal is megfenyegeti a tanárokat, hogy jövőre az önkormányzattól egy vasat sem kap az iskola.

Az ellenzék új üdvöskéje azonban nem hagyta ennyiben a dolgot, két nappal később visszatért az iskolába hogy lezárja a tornatermet, mert az szerinte nem az oktatási intézmény, hanem a város tulajdona, ugyanis az önkormányzat fizette a kialakítását. A teremben éppen testnevelésóra volt, ahonnan még a gyerekeket is kizavarta.

Majd egy következő alkalommal, a korábban pofánvágással megfenyegetett tanárt felnyomta a motorháztetőre. Aki ezért érthető módon fel is jelentette a "viráglelkű" roma politikust.

A második felvételen épp a képviselőtestület tagjaival beszél vállalhatatlan módon és zavarja ki őket az irodájából olyan stílusban, ahogy más a kutyájával sem beszél:

Takarodjál ki innen a fenébe" A k..va életbe én vagyok a polgármester" Kifelé" Fejezd be már, akkor meg mi a f...szt dumálsz"

A harmadik hangfelvételen egy ácsi asszonnyal is magából kikelve ordibált Lakatos. A nő önkormányzati ingatlanban lakik, amit eladtak a feje fölül, és elindították a kilakoltatása iránti eljárást. Az asszony azért jelent meg a testületi ülésen, hogy kifogásolja, amiért nem élhetett elővásárlási jogával. Lakatos Béla üvöltve támad az asszonyra és megint fenyegetőzik annak rokonát illetően: "elvágom a torkát és mehet a p....ba."

A Pesti Srácok beszámolója szerint a fenti esetek érthető módon, mélységesen felháborították Ács lakosságát, akik aláírásgyűjtésbe kezdtek az agresszív polgármester lemondásáért.

Ami azért is lenne elvárható lépés a részéről, hiszen korábban ezt az ígéretet tette Facebook-oldalán.

Az ácsi polgármester már szinte minden politikai színben feltűnt: kezdetben az MSZMP, majd utódpártja az MSZP egyengette pályáját, aztán a Fidesz környékén próbált sertepertélni, de ezt követően gond nélkül vállalta az SZDSZ-es Mohácsi Viktória melletti kabinetfőnökséget. Most pedig a Momentumra váltott, amely színekben borzalmas zakót mutatott be április 8-án. Ez okozhatta a teljes kiborulást.