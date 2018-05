Durván kihasználják a fiatal prostituáltakat

Egyre nagyobb problémát jelent egész Európában, így Magyarországon is, hogy fiatalokat visznek külföldre prostituáltnak. Sokszor maguktól mennek, de olyan is előfordul, hogy kényszerítik őket. Azután pedig nem csak a megkeresett pénzüket veszik el, hanem az irataikat is, hogy hazamenni sem tudjanak. Pont ezért a Nemzeti Migrációs Szervezet a rendőrséggel közösen egy videós kampánnyal hívja fel a figyelmet a problémára, ezzel szeretnék megelőzni a hasonló eseteket.

A videóban, amit ezzel kapcsolatban készítettek, egy lányt mutatnak be, aki egy szórakozóhelyen ismerkedik meg egy férfival. Ahogy az a klipből kiderül, a lány fejében meg sem fordul, hogy baja lehet, csak hetekkel később, amikor már elvették az iratait, bezárták, megalázták, és több férfival le kellett feküdnie.

Olyan kampányt szerettünk volna, amely a magyar lakosság egy jelentős részét eléri és tudatosítja ennek a problémának a sajátosságait. Felhívja a figyelmet, hogy ez a probléma igenis jelen van, és komoly veszélyt jelent – mondta el az Origónak a Nemzeti Migrációs Szervezet budapesti vezetője.

Lehel Balázs azt is elmondta: fontosnak tartották, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzanak meg, amellyel az emberkereskedelem csökkenthető. Illetve, hogy ezekre a problémákra, a megoldásokat nyújtsanak.

Ha nem kap megfelelő segítséget egy gyerek, akkor olyan életpályát futhat be, ami nemcsak a szexuális kizsákmányoláshoz vezethet, hanem akár az önsértésig, vagy a saját teste ellen elkövetett szexuális kizsákmányolásig

– ezt már Terhes Nóra, pszichológus mondja.

Ahogy fogalmaz, olyan ez, mint egy gumikötél, amelyet, ugyan feszíteni lehet egy darabig, de eltépni nem lehet, mindig visszahúz. Ilyenek szerinte azok a családok, amelyeknek többségéből kikerülnek azok, akik a bűnözők áldozati lesznek. Ahogy fogalmaz, ez azt jelenti, hogy a gyerek akkor is vágyik a szülő szeretetére, ha őt bántja, mert még nincs meg az a képessége, hogy felismerje, hogy ő nincs szeretve.

Sok esetben azokat, akiket szexrabszolgának, vagy jobb esetben szexmunkásnak visznek külföldre, korábban valamelyik szülő, nevelőszülő vagy közeli ismerőse szexuálisan zaklatott.

Azokat, akik külföldre csalnak, általában magas kereseti lehetőséggel csábítják. A fiatalabbnak sokszor azt mondják a futtatóik, hogy úgysem tudnának megállni a saját lábukon, ezért van rájuk szükségük. Azután pedig a bevételük jelentős részét elveszik. Ahogy adott esetben a papírjaikat is, hogy ne tudjanak hazamenni. Sok esetben a prostituáltak szerelmesek a stricijükbe, ezáltal érzelmi kötődésbe is kerülnek. Ezután pedig gyakorlatilag bármit hajlandóak megtenni, nem csak a pénzt adják oda, sokszor ők maguk mondják, hogy még több férfival képesek egyetlen nap alatt lefeküdni, vagy olyan – mondjuk így – extra szolgáltatást is nyújtanak, amit talán el sem várnának tőlük.

Az is jellemző, hogy a fiatalokat – többségében lányokat, de előfordul, hogy fiúkat is - rászoktatják a drogra, később pedig vagy ezzel, vagy a nő gyerekeivel zsarolják őket. Ez utóbbiban sokszor a futtatók családja is közrejátszik.

Nagyon sokszor látjuk, hogy az áldozatok közvetlen környezete is szerepet játszik a kizsákmányolásban. Rokonok, családtagok, ismerősök, tehát az egészen szűk környezet. Amikor valakit kivisznek külföldre, akkor ő hátrahagyja a kisgyerekét, akinek a felügyeleti jogát a futtató igyekszik megszerezni – mondja a szakember.

De előfordul olyan is, hogy bűncselekményre kényszerítik őket, hogy aztán azzal zsarolják őket, hogy ha elmennek, akkor elmondják azt a rendőröknek.

Mindezek a technikák arra szolgálnak, hogy segítsék ebben a kényszerhelyzetben tartani őket. Azelkövetők sajnos nagyon felkészültek abban, hogy hogyan is lehet manipulálni a potenciálisáldozatokat" A témával kapcsolatban készült egy játékfilm, amelynek főszerepét Farkas Franciska játszotta. A Viktória – A zürichi járat egy prostituáltról szól. A színésznő több mint egy éven át készült a szerepre, közben pedig prostituáltak, illetve szakemberek készítették fel. Többször is elment egy olyan helyre ahol a prostituáltak az utcán várják a kuncsaftjaikat.

„Szigorúan úgy lehetett csak csinálni, hogy nem szállhattam ki az autóból, és öt percnél tovább nem lehetett feltartani egy lányt sem. Abból lehetett látni, hogy ki az, akinek van stricije, és kinek nincs, hogy mennyire volt feszült a beszélgetés alatt.

A lányok nem szívesen mentek bele egy-egy ilyen beszélgetésbe.

„Én nagyon szégyelltem magam, miközben ezt csináltam. Információkat gyűjtöttem azért, hogy minél hitelesebben eljátsszak egy szerepet, miközben azok a lányok azt az életet élik. A beszélgetések során Farkas Franciska azt tapasztalta, hogy ha a prostituáltak hozzájutnak a szexért kapott pénzhez, azonnal vásárolnak maguknak valamit, hogy jobban érezzék magukat.

„Ez kell neki, hogy egy kicsit helyrerakják a lelküket. Megveszi, amit szeretne, de elfogy a pénze, ezért megint megy. Ebből nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen is kijönni – mondja.

Magyarországon a becslések szerint 5000-20 000 közötti prostituált van. Egy jelentős részük dolgozott már külföldön is.