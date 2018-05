Pénzügyi Foci: tanulj játék közben!

A Visa és a Pénziránytű-BankVelem Program különleges vetélkedőt indított előbbi online elérhető pénzügyi oktató platformján, a Pénzügyi Foci oldalon. A tornán a játékos tanulás mellett a három legjobb játékos jutalma egy-egy értékes tablet lesz, valamint a 16 legtöbb pontot gyűjtő diák egy FIFA-Visa focilabdát és egy Pénziránytű-BankVelem baseballsapkát nyer.

A játék három korosztály számára elérhető, de a Pénziránytű-BankVelem Program által meghirdetett versenyben kizárólag 7-8. osztályos diákok vehetnek részt, a kezdő, 11-14 éves kategóriában. Az online vetélkedőt május 3-31. között rendezik meg, a döntő 2018. június 8-án lesz a Csodák Palotájában, ahová a 16 legjobb játékos juthat be.





Visa Pénzügyi Foci mellett a Pénziránytű-BankVelem Program ingyenes és színvonalas pénzügyi oktató programot biztosít az érdeklődő általános iskoláknak. Iskolahálózatában elérhető a BankVelem Utazó Iskola , az online bankolást játékos formában tanító PontBank , és a tudáspróbákat folyamatosan kínáló JátékBank . Utóbbiban három korosztály számára készülnek a feladatok, mindenki megtalálhatja a neki szóló kérdéseket. A hetente megjelenő kérdéssorokat a megjelenésüktől kezdve egész évben ki lehet tölteni, bármikor csatlakozhatnak a diákok, játszhatnak, tanulhatnak és gyűjthetik az értékes pontokat.



Gólokkal és meccsek megnyerésével szerezhetők pontok a Visa Pénzügyi Foci online versenyben, amihez pénzügyi témájú kérdéseket kell helyesen megválaszolni. A vetélkedőre való felkészülésben segítséget nyújtanak a Pénzügyi Foci oldalon található tananyagok, emellett a diákok próbára tehetik tudásukat online formában a JátékBank oldalon, valamint a Pénziránytű Alapítvány által készített „Küldetések a pénz világában" című tankönyvvel és munkafüzettel is.

A világszerte elérhető online játék, a Pénzügyi Foci játékos formában segíti a diákokat pénzügyi tudásuk bővítésében. A Visa Pénzügyi Foci játéka 2017 óta érhető el magyar nyelven is. Segítségével a diákok különböző kategóriában – kezdő (11-14 év), haladó (14-18 év), mester (18+ év) - mérhetik össze pénzügyi tudásukat, és versenyezhetnek a többi játékossal a virtuális nemzetközi porondon.

Az elmúlt, több mint 20 évben a Visa élen jár a pénzügyi tudás fejlesztésében,valamint segítséget nyújt ahhoz, hogy az emberek elsajátítsák, hogyan kell megtervezni saját költségvetésüket, megtakarításaikat, és hogy felelősen költekezzenek. Innovatív pénzügyi képzést nyújtunk egyének és közösségek számára világszerte, emellett kormányokkal, bankokkal, kereskedőkkel, iskolákkal és civil szervezetekkel együttműködve fejlesztjük a pénzügyi tudatosságot a világ minden táján. A pénzügyi oktató programok az utóbbi években több mint 40 millió embert értek el.



A Pénzügyi Foci jó példája az élmény alapú oktatásnak (edutainment). A több modulból álló platform számos oktatási módszertant vegyít, hogy a játék könnyen integrálható legyen az iskolák meglévő tanmenetébe. A diákok a különböző focikihívásokon keresztül olyan témákról tanulhatnak, mint a megtakarítás, költségvetés készítése, pénzügyi célok meghatározása és a hitelek helyes felhasználása, mindeközben azért is versengenek, hogy Magyarország minél jobb helyezést érjen el a Pénzügyi Foci nemzetközi ranglistáján. A játék mindenki számára ingyenesen elérhető.

A Pénzügyi Foci elérhető a vetélkedő oldalán, ahol kíváncsian várják a legjobb 16 játékost, akik egy izgalmas döntőn mérkőzhetnek meg az értékes díjakért. Még senki nem maradt le semmiről, továbbra is várják a játékos kedvű versenyző diákokat, akikre különleges és tartalmas szórakozás vár.