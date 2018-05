Két házi készítésű bombát és több fegyvert is találtak a rendőrök annál a férfinál, aki a gyanú szerint felrobbantott egy magyar nőt Kaliforniában. A merénylet a nő szépségszalonjában történt, két vendége súlyosan megsérült, őket most is kórházban kezelik. A férfi az FBI szerint a nő volt barátja és üzlettársa. Már ki is hallgatták.