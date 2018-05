Győri Péter, az ellenzéki pártok bevándorláspárti jelöltje ismét drogtanyát csinálna Józsefvárosból. A politikus újraindítaná a tűcsere-programot, hajléktalan központot csinálna a kerületből és visszahozná a bevándorlókat.

Megnézném, hogy mi az a helyszín és módszer, ami alkalmas a megfelelő tűcsere-programra - minderről Győri Péter, a józsefvárosi polgármester-választás bevándorláspárti ellenzéki jelöltje beszélt Soros György egyik blogjában.

Az ellenzék jelöltje szerint nem kérdés, hogy szükség van tűcsere-programokra, mert a problémát nem elrejteni kell, hanem meg kell próbálni enyhíteni. Mindezek a kijelentések egyértelműen alátámasztják azt, hogy győzelme esetén ismételten a drogosok központi helye lenne Józsefváros.

Győri arról is beszélt, hogy a hajléktalan-probléma megoldása "esetében az egyik kulcs az lenne, hogy a helyi rendőrség és a hajléktalanellátók együttműködjenek." Azt bővebben nem fejtette ki Győri, mit jelent az együttműködés, de igazából csak arra tudunk gondolni, hogy gyakorlatilag egy hajléktalantanyát csinálna a kerületből.

Mindennek egyébként történelmi hagyományai is vannak a kerületben. Győri korábban az SZDSZ fővárosi képviselője volt, míg Józsefvárosban is SZDSZ-es vezetés volt 1990-2009 között. Akkor gyakorlatilag a kerület egy kánaán volt a drogosok és hajléktalanok számára. Az SZDSZ-es liberális vezetés semmit sem tett a kerület lezzülesztése ellen. Győri most ezt a korszakot hozná vissza Józsefvárosba.