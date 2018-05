A Menedék nevű Soros-szervezet folytatja a magyar emberek "érzékenyítését"

Ahogy arra számítani lehetett a hazai Soros-szervezetek a hatalmas ellenzéki buktát követően sem adták fel a harcot, és tovább dolgoznak a gazdájuk által megálmodott, beteg, Európát és világot átrajzolni szándékozó lázálmokon. Nos, a hazai Soros-birodalom zászlóshajójának számító Amnesty International Facebook-oldalára tévedve fellelhető a Menedék – Migránsokat Segítő – szintén sorosista - Egyesület következő érzékenyítő alkalmának eseménye. Amelyet „Civil szervezetek és a migráció" címmel hirdettek meg a Soros hazai katonái. A Menedékről érdemes azt megjegyezni, hogy nevük szerepelt abban a kiadványban, amelyet a görög partoknál lévő migránsoknál találtak a Sky News riporterei, és amelyben jó tanácsokkal látták el a bevándorlókat, hogy hogyan lehet kijátszani a szabályokat Európában. A szervezet természetesen Soros alapítványának ez erős pénzügyi támogatását élvezi évek óta: 2015-ben 21.000, 2016-ban 68.739 dollárt kaptak a bevándorlás segítésére.

A migránsrajongó szervezet jövő hét keddre hírdette meg a "kihagyhatatlan" rendezvényét.

A Menedék Egyesületről érdemes annyit megjegyezni, hogy a nevük szerepelt abban a migránsoknak készült kiskönyvben, amelyet a Sky News riporterei találtak minden bevándorlónál a görög partoknál, és amelyben hasznos tanácsokkal látták el az illegális bevándorlókat, például arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljék ki az ujjlenyomatvételt Magyarországon, illetve, hogy fogadjanak ügyvédet és játszák ki a szabályokat Európában.

A Magyarországról szóló részben a Soros intelmeit tartalmazó kiadvány jó szívvel ajánlja a Magyar Helsinki Bizottságot és a Menedék Egyesületet a migránsok figyelmébe. Mindkettőt a Soros féle Open Society támogatja, nem is kevés pénzzel.

Az Open Society 2015-ös évre vonatkozó kiadványából kiderül, hogy a jólelkű amerikai szponzor 21.000 dollárral, azaz – mai árfolyamon számítva – több mint 5 és félmillió forinttal támogatta a Menedék tevékenységét.

A célokat is szépen megfogalmazták: A támogatással a Menedék Egyesület a 2015-ös menekültválság idején egyéni és csoportos információs pontokat állított fel a tranzitzónákban, ahol tájékoztatást nyújtottak a menedékjog iránti kérelem folyamatáról, az integrációt támogató szolgáltatásokról." Lefordítva magyarra, abban segítkeztek, hogy hogyan lehet minél több migránst Európára erőltetni. Vagyis más néven a Soros terv végrehajtásán „fáradoztak".

De Soros 2016-ban sem hagyta magára a migrációs lázálmain dolgozó hazai leányvállalatát, hiszen 2016-ban már több mint háromszor ennyit, azaz 68.739 dollárt azaz – mai árfolyamon számítva – több mint 18.300.000,-Ft-ot adott a Menedéknek.

Itt már új célokat is tollba mondott az álfilantróp, méghozzá: A támogatás célja, hogy az Egyesület megszilárdíthassa kapcsolatát az elkötelezett polgárokkal,és hogy kiterjeszthesse tagjainak körét. A projekt része a szervezeti fejlesztés is." Magyarul a szerencsétlen, naiv, esetleg csalódott emberek agymosására kapták ezt a közel húsz millió forintot, amelyet úgy látszik buzgón el is kezdtek a Menedéknél, hiszen legújabb rendezvényük leírásából is arra lehet következtetni, hogy a cél nem lehet más mint a résztvevők kormány ellen hergelése és a migráció tekintetében történő agymosása.



Így írnak: "A Menedék Műhely májusi alkalmán a civil szervezetek migrációs folyamatokban vállalt szerepéről, feladatairól, az ezzel kapcsolatos kihívásokról és dilemmákról beszélgetünk.Mennyiben tekinthető speciális területnek a migráció a civil szervezetek szerepvállalása kapcsán?" Melyek azok a tevékenységek, amelyekkel a civil szervezetek hatékonyan járulhatnak hozzá egy nemzeti vagy nemzetközi migrációs politika kialakításához és megvalósításához?"

Az utolsó mondatukban elszólják magukat, hogy itt a cél nem elsősorban a szerencsétlen, háború elől menekülő embereken történő segítés, hanem a migrációs politika nemzeti és nemzetközi szinten történő befolyásolása. Tudjuk, erről szólt a Soros-terv is.

És hát természetesen szóba kerül a sorosista szervezetek legfőbb mumusa a magyarországi Stop Soros törvénycsomag is: Mennyiben tekinthető speciálisnak a civil szervezetek migrációra irányuló tevékenységének kontrollja és korlátozása abban a formában, ahogy azt a kormányzat a közeljövőben bevezetni kívánja?"

Azonban hiába az erőlködés a társadalom érzékenyítésére, hiszen a magyar polgárok egyértelműen kinyilvánították április 8-án, hogy nem kérnek a sorosista nyílt társadalom féle maszlagból. És a rendezvény résztvevőinek száma – 14 ember – is arra utal, hogy hiába a Soros alapítvány által átutalt közel 20 millió forint a társadalom érzékenyítésére, az embereket nem érdekli az agymosó-délután.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a szervezet a VIII. kerületben székel, ahol a nyáron időközi polgármester-választás lesz, és ahol a sorosista, bevándorláspárti ellenzék egy volt SZDSZ-es és szintén a civil szférát is megjárt jelölt, Győri Péter mögött sorakozik fel. Így az is elképzelhető, hogy a Menedék már a polgármester-választás miatt is mozgolódik.