Életveszélyesen megsérült egy ember a tatai várjátékokon

Tatán minden évben megrendezik a török kori történelmi fesztivált, ahol az egész országból érkező hagyományőrző egyesületek tagjai látványos „csatákban" ütköznek meg egymással. Idén egy kovás puskában felejtett töltővessző súlyos problémát okozott.

Népszerű látványosságot nyújtanak a tatai várjátékok, ahol különböző hagyományőrző egyesületek tagjai korabeli ruhákban és korabeli fegyverekkel idézik fel a végvári időket, a török elleni harcokat. Szombat délután fél hat körül a csata nézői döbbenten látták, hogy az egyik résztvevő vérző fejjel a földre kerül. Azonnal értesítették a rendezvényen felügyeletet biztosító mentőket, a sérült hamar a tatabányai Szent Borbála Kórházba került, ahol azonnal megműtötték. Úgy tudni, egy pillanatnyi emberi mulasztás okozta a súlyos balesetet: az egyik puskában benne maradt a töltővessző, és a fegyver elsütésekor az találta el a férfit.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 30 éves szigetvári férfi volt az, aki a nála lévő fekete lőporral betöltött és felporzott kovás puska csövében benne hagyta annak töltővesszőjét, és a puska elsütésekor azt kilőtte. A kilőtt töltővessző megsebesítette a várjátékban szintén résztvevő 61 éves férfit, aki életveszélyesen megsérült. A tatai nyomozók a 30 éves Cs. Gábort gyanúsítottként kihallgatták, ellene foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Zombori Mihály főszervező a kemma.hu-nak elmondta: fatális szerencsétlenség, ami történt. Természetesen golyó nincs a puskákban, csupán annyi lőpor, hogy legyen hangja és füstje a lövéseknek. A hagyományőrzők még így, golyó nélkül sem céloznak emberre, hanem a levegőbe, a magasba lőnek. A szervezők minden évben mindent megtesznek, hogy elkerüljék a sérüléseket, már a rendezvény kezdete előtt komoly balesetmegelőzési, biztonságtechnikai oktatást kapnak a résztvevő hagyományőrzők. Így történt ez most is: az aláírásukkal is igazolták, hogy részt vettek a képzésen, amelynek célja, hogy a csatajelenetek, bemutatók a korhű és hiteles előadásmód mellett a lehető legbiztonságosabbak is legyenek.