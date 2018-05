Momentum: Adjatok három rugót, hogy lejuthassunk vidékre

Hosszas várakozás után elkészült minden idők viccpártjának legújabb SZ.A.K.M.A.I. alapokon nyugvó programja, a Mozgalmárok Kézikönyve. A kommunistaközeli agitátoré, Saul Alinskyé az alap, Fekete-Győr haveri köréé a továbbgondolás, fulladásos röhögőgörcs a végeredmény. Imádni fogja, a dolgozat súrolja a zsenialitás határát.

Április 8-án kivételesen nemcsak szavakban, hanem a valóságban is megmértette magát a Momentum Mozgalom, és bár a háromszázalékos eredmény nem nevezhető kirobbanó sikernek, legalább egy halom pénzt leakaszthatnak az állami költségvetésből. Ennek megfelelően a Politikai Kultúraváltásért nagyon harcoló alakulat még a választás éjszakáján ordas nagy kormányszidalmazásba kezdett, szellemi vezetőjük, Fekete-Győr Andás pedig nem volt hajlandó gratulálni a kormánypártoknak a győzelemhez. Hogy az az este se maradjon vicc nélkül, arról maga az azóta lemondott pártelnök gondoskodott: határozottan kijelentette, hogy a vesztes választás után valósággal tódulnak az emberek a Momentumba. Teljesen érthető módon kicsit megfáradtak a kampányolásban=munkában Magyarország lendületes fiataljai, hiszen az emberi teljesítőképesség határát bőven átlépve plakátokat ragasztottak/szórólapokat osztogattak/sőt polgárokkal is beszélgettek, így teljesen jogosan egy hónapos pihenőt adtak maguknak. Közben azért volt erejük egy darab tüntetésre, ami nem sikerült ugyan a legjobban, de utólag elnézhető nekik ez a kis malőr, hiszen mint kiderült, teljesen máshova koncentrálódott a figyelem. Ugyanis a háttérben, a nyilvánosság elől eltitkolva a párt SZ.A.K.M.A.I. hátországa akcióba lendült, megindultak egy olyan munkának az előkészületei, amely könnyen lehet, hogy át fogja rajzolni, meg fogja rengetni a magyar belpolitikai viszonyokat.

A Mozgalmárok Kézikönyve egy gigantikus szervezkedés, amolyan momentumos módra

Hosszas várakozás, SZ.A.K.M.A.I egyeztetés-sorozat után végre megszületett a Momentum legújabb programja, a Mozgalmárok Kézikönyve. Már a cím is erősen hajaz a kommunistaközeli agitátor, mozgalmár Saul Alinsky gondolatvilágára, a törzsszöveg meg pláne. Minden idők viccpártja azonban még neki sem kegyelemzett meg, teljesen hülyét csinálva belőle, nincs jobb szó rá, kicsit megforgatta a sírjában. Alinskyé az alap, Fekete-Győr haveri köréé a továbbgondolás, fulladásos röhögőgörcs a végeredmény.

Ennek a rendszernek a sorsa nem a Parlamentben fog eldőlni, hanem az utcán – írják azok, akik nem jutottak be a parlamentbe. Aztán gyorsan kijelölik a Program legfontosabb célját: be akarják mutatni, „hogyan tudsz küzdeni te is az hatalom ellen.” A párt SZ.A.K.M.A.I. hátországa tíz módszert, tudnivalót vázolt fel a kormányt buktatni akaró érdeklődőknek, egyik jobb, mint a másik. Mindegyik résznél bevezetésképpen van egy rövid összefoglaló mondatocska, hogy az is megértse, miről van szó, aki nem tud ötig elszámolni. Például olyan formabontó gondolatokat olvashatunk a munkában, mint például ezt a tüntetések fontosságával kapcsolatos, perfekt, kiváló meglátást:

Egy tüntetés megszervezése bonyolultnak hangzik, pedig egyáltalán nem az.

Hogy ezt a nem bonyolult folyamatot, hogyan kell megvalósítani, szerencsére azt is vázolják a lendületes fiatalok:

Csak be kell jelentened a rendőrségen a tüntetés helyét és időpontját, ők pedig biztosítják számodra a helyszínt. Természetesen ingyen.

Mi ezután a teendő, mert ez nyilvánvalóan édeskevés, hogy meghátráljon a kormány? Ez:

Ezek után már csak egy Facebook-eseményt kell létrehoznod, meghívnod az ismerőseidet, megosztani a helyi csoportokban, és kész is vagy.

„3000 forintból el tudunk utazni egy kistelepülésre”

Amúgy az egész dolgozatnak van egy olyan hangulata, mintha ötévesek írták volna négyéveseknek, nem pedig komoly politikai ambíciókkal bíró politikuscsemeték. Kiderül a Mozgalmárok Kézikönyvéből az is, hogy a nagyon XXI. századi párt elsősorban szórólapok, szamizdat és újságok terjesztésével buktatná meg a kormányt, hiszen

az internet nem jut el mindenhova.

Feltehetően a vidékiekre gondoltak ennél a pontnál (is) Fekete-Győrék, akiket április 8-a előtt sem igazán szerettek. Viszont rájöttek arra, hogy elengedhetetlen a támogatásuk egy esetleges választási győzelemhez, ezért komoly lépéséket tette irányukba.

A legkisebb adományok is sokat tudnak segíteni: 3000 Ft-ból el tudunk utazni egy kistelepülésre.

A Juhász Pétert megszégyenítő kéregetés szamizdatozásba fulladt, úgy látszik, ez lesz a nagyon XXI. századi párt legújabb vesszőparipája:

5000 Ft-ból tudunk nyomtatni 500 szamizdatot, 10000 Ft-ból pedig akár egy kisebb rendezvényt is meg tudunk szervezni.

De ha valaki nem szeretné, hogy Fekete-Győrék leutazzanak vidékre, esetleg szamizdatot nyomtassanak, vagy nincs annyi pénze, mint amit megjelöltek a fiatalok, akkor lehetőség van kisebb felajánlásokra is! A politikai kultúraváltást zászlójukra kitűző alakulat SZ.A.K.M.A.I. akciótervéből kiderül, hogy a siker érdekében ingyenes újságokat gyújtósnak használnának, és ezt a kedves módszert bátran ajánlják mindenki figyelmébe. A legegyedibb része a munkának az az „Oszd meg, amiben hiszel” névre elkeresztelt nyolcas pont, amelyben a fiatalok kiemelik, hogy

ha csak napi fél perced van, akkor ossz meg híreket Facebookon.

A kormányelleni harcnak ez is nagyon fontos eleme, ráadásul ezt még soha senki nem alkalmazta!

Mivel Alinsky, mivel mozgalmárkodás, ezért nem maradhatott ki a programból egy kis jelentgetésre való buzdítás, így a gyűlöletkeltő Facebook-bejegyzéseket, és a makacs kátyúkat ajánlatos JELENTENI Fekete-Győrék szerint.