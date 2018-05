Kezd világossá válni, miért hagyta ott a Párbeszéd frakcióját Bősz Anett. Az ellenzéki sajtóorgánumokhoz kiküldtek egy dokumentum, amelyben megállapodott Molnár Gyula MSZP-elnök és Fodor Gábor, hogy a szocialisták 2018 és 2022 között 60 millió forinttal támogatják a Liberálisok nevű pártot. A megállapodást egyébként Karácsony Gergely is aláírta. Az ügy roppant kellemetlen a szocialistákra, és Karácsonyra nézve, hiszen könnyen felmerül a tiltott pártfinanszírozás gyanúja. Fodorék közben meg fel vannak háborodva, hogy nem jutottak pénzhez.

Megírtuk, hogy Bősz Anett, a Liberálisok képviselője a semmiből jelentette be, mégsem ül be a Párbeszéd frakciójába. Amellett, hogy a lépés több, érdekes kérdést felvetett, egy rakat kellemetlen dologgal is járt. A döntés azt jelenti, hogy

a Párbeszédnek nem lesz meg a szükséges létszáma a külön frakcióhoz, így függetlenként folytatják a majdnem képviselőcsoport tagjai.

elesnek évi 135 millió forint támogatástól, ami a külön frakcióért járt volna

megszűnik Szabó Tímea frakcióvezetői tisztsége is.

ezeknek a képviselőknek legalább fél évig függetlenként kell dolgozniuk az Országgyűlésben, legközelebb akkor alakíthatnak új frakciót, ha sikerül még leigazolniuk valakit abba. (Mellár Tamás, független honatya jelezte, nem zárkózik el teljesen tőle)

újra kell osztani a parlamentben a bizottsági helyeket is.

Bősz Anett húzása a maga nemében világrekord, hiszen tíz nappal az Országgyűlés megalakulása után sikerült elérnie azt, hogy megszűnjön egy ellenzéki frakció. De miért is volt erre szükség? A felek igyekeztek megmagyarázni a történteket. Bősz Anették azzal indokolták döntésüket, hogy nem látták a garanciáit annak, hogy a liberális értékek megjelennek majd az MSZP-Párbeszéd parlamenti politizálásában, hiába kaptak erre korábban szóbeli és írásbeli ígéretet is. Tordai Bencét váratlanul érte Bősz kilépése a frakcióból. Szabó Tímea, a megszűnő Párbeszéd-képviselőcsoport vezetője szerint nem fontos, hogy van-e vagy nincs önálló frakció.

Tiltott párfinanszírozás gyanúja árnyéka vetül a szocialistákra és Karácsonyékra

Érdekes fordulatot vett a történet azzal, hogy Bősz kilépésének napján több balliberális szerkesztőséghez is eljutott az a dokumentum, amelyben Molnár Gyula MSZP-elnök, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd bukott miniszterelnök-jelöltje és Fodor Gábor megállapodott, hogy a szocialisták 2018 és 2022 között 60 millió forinttal támogatják a Liberálisokat. A szivárogtatás üzenete egyértelmű: minden bizonnyal az ebben foglaltak be nem tartása miatt lépett ki Fodor Gábor embere a Párbeszéd frakciójából, cserébe kicsit megzsarolták korábbi szövetségeseiket. A Liberálisok támogatására vonatkozó rész a következő:

A későbbi pártegyüttműködés alapja a közös célok megvalósulása, melyhez az MSZP és a Párbeszéd a pártra, valamint a pártalapítványra jutó költségvetési támogatásból a Párbeszéd támogatására (10%) eső összeg felének megfelelő mértékű (5%) anyagi támogatással segíti a Liberálisok munkáját a 2018-2022-es parlamenti ciklus elejétől a végééig. Ennek pontos módjára a jogszabályok figyelembe vételével később tesznek javaslatot.

Nem igazán lehet látni, hogyan tudnak úgy a szocialisták és a párbeszédesek pénzt utalni Fodoréknak, hogy az ne minősüljön tiltott pártfinanszírozásnak. Ugyanis a hatályos jogszabályok szerint

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

Ez csak valamilyen jogi trükközéssel kerülhető el. A 24.hu információi szerint ez egyelőre nem történt meg, utalás legalábbis nem történt még a megállapodás alapján. Az viszont jól látszik, hogy a Liberálisok nagyon felháborodtak, hogy nem jutottak pénzhez, ez látszik Fodor Gábor mai Facebook üzenetében is. A Liberálisok szellemi vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a szocialisták, és a párbeszédek szerződésszegést követtek el, ezek után nem maradt bizalmunk partnereinkben”.