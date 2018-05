Kásler Miklós: Nem lehet félrelökni egy nemzetet

Nem lehet félrelökni egy nemzetet, amely tisztában van a múltjával és az eredetével - nyilatkozta az EMMI minisztere a Demokratának. Kásler Miklós továbbá beszélt a hetilapnak az egészségügyi rendszer átalakításával, az oktatással kapcsolatos terveiről, és attól, hogy új intézmény kell a magyar eredettörténet kutatására.

Az EMMI-miniszter elmondta, a miniszterelnök arra kérte fel, hogy őrizze meg, sőt gazdagítsa „azt a kincsestárat, amit emberi értékeknek nevezünk, és amelynek szerves részét képezik a magyarság kulturális értékei is."

Nemcsak fenntartani és megőrizni igyekszik a magyar kultúrát és mentalitást, de szeretné megerősíteni, illetve a mindennapok szerves részévé tenni a modern technika eszközeivel, a pedagógia vívmányaival - mondta Kásler Miklós.

Hangsúlyeltolások

Közölte, a minisztérium működésében bizonyos hangsúlyeltolások lesznek, részlegesen megváltoztnak majd a prioritások, igyekezni fog még jobban egymáshoz illeszteni a határterületek mezsgyéit, egyébként pedig a klasszikus csapatmunkában hisz. Beszélt arról is, boldog lenne, ha konstruktív ellenzék dolgozna a parlamentben. Elmondta azt is, a családnak ad abszolút prioritást, és úgy kell alakítani az alapokat, hogy az ember méltó és örömteli életet élhessen a családjában.

A méltó élet nemcsak az anyagiakról, a támogatásokról szól, hanem arról is, hogy a kormányzásnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kultúra, a sport értékei, lehetőségei hozzáférhetők legyenek az ember számára, és gyakorolhassa is ezeket. Szem előtt tartom, hogy minden, ami az emberrel, az emberi értékekkel, az emberi élettel és annak minőségével kapcsolatos, gondolok itt kultúrára, oktatásra, egészségre, nevelésre, összefügg és együvé tartozik. Rendkívüli szerepe van ebben a sportnak is - tette hozzá.

Egészségügyi rendszer átalakítása

Az egészségügyi rendszer átalakításáról szólva azt mondta, előtérbe helyezi a keringési és daganatos betegségek megelőzését és a korábbinál több figyelmet szentelne a mozgásszervi betegségeknek is. Kiemelte, ezen túl feltétlenül javítani kell a sürgősségi és az alapellátást, például a családorvosok szakmai lehetőségeinek bővítésével, műszerezettségük javításával.

Előnyben részesítené a csoportpraxisokat, amelyekben több családorvos, háziorvos dolgozik, felosztva egymás között a feladatokat.

Úgy vélte, nagyobb jelentősége lenne így az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek. „Ide már eleve kórházi szintre érkeznének az említett csoportoktól a vizsgálati eredmények, ahonnan a háziorvosok profi szakmai segítséget és iránymutatásokat kaphatnának. Időt, energiát takaríthatnánk meg ezzel" - tette hozzá.

Kásler Miklós kifejtette: rengeteg ponton ér össze a családpolitika és a szociálpolitika területe. „Belenyúlna" a védőnők ügyébe, például pontosan meg kell határozni a védőnők feladatait. Az egyházaknak pedig nem parókiaszinten, hanem központilag kellene kézben tartaniuk karitatív és segítő tevékenységüket, és azt, hogy milyen feladatokat tudnak átvenni az államtól - mondta.

Oktatás

Az oktatással kapcsolatban közölte, legelső dolga lesz leülni a terület szereplőivel, és meghallgatni őket, egyeztetni velük. Jelezte: számít a Magyar Tudományos Akadémia támogatására, a többi között a Nemzeti alaptanterv koordinálásában. Fontosnak nevezte a pedagógusok - az orvosokéhoz hasonlóan vizsgával záruló - továbbképzését, cserében - tette hozzá - meg kell adni végre az orvosnak és a pedagógusnak is a lehetőséget arra, hogy anyagi gondoktól mentesen élhessen.