A ceglédberceli tömegkatasztrófa rejtélyei

A felvételen, amelyet a kisbusz sofőrje készített a telefonjával, messziről lehet látni, hogy közeledik a teherautó, mégsem tett semmit a sofőr, nem húzta el a kormányt. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint akár a fáradtság is közrejátszhatott a tragédiában.

Szerdán reggel derült ki, hogy mezőgazdaságból élő romániai vendégmunkások ültek abban a kisbuszban, amely egy teherautóval ütközött frontálisan kedd délután a 4-es főúton, Ceglédbercel közelében. Kilencen haltak meg. Az áldozatok Szlovéniából indultak haza.

„Előfordulhat az ilyen kisbuszok esetében, amelyben külföldön dolgozó munkások ülnek, hogy

hazafelé egyhuzamban megtesznek több mint 1000 km-t.

A vendégmunkásoknak ugyanis az utazás időveszteség. Minél többet szeretnének vagy a munkahelyen vagy a családjukkal lenni, ezért van az, hogy azt a 8-10 órát, amit utazással töltenek, a lehető legjobban szeretnék lerövidíteni. Ettől szükségszerűen

egy sofőr nagyon elfárad, kimerül, vagy egyszerűen csak elbóbiskol,

és nem tudja olyan mértékben kezelni a forgalom változását, mint, ahogy az indokolt lehetne”

- mondta az Origónak Lovas Károly, közlekedésbiztonsági szakember arra kérdésre, miért nem vette észre a közeledő teherautót a sofőr.

A 6-7 személyes kisbuszoknál, amelyekhez elég a személyautók vezetésére feljogosító úgynevezett B-jogosítvány, nincsenek előírások. A teherautókkal, kamionokkal ellentétben egy kisbusz sofőrjének nincs kötelező vezetési és pihenőidő előírva, ahogy egy személyautósnak sem. Ráadásul sokkal gyorsabban, akár 130 km/h-val is tud közlekedni, amivel gyorsabban hazajutnak a munkások, mint autóbusszal. Arról nem is beszélve, hogy így még olcsóbban is jönnek ki. Nincs jegy, csak a benzinköltséget kell 6-7 felé elosztani.

„Amikor egy kisbusz sofőrje elfárad, félrehúzódik, megáll, pihen és megy tovább. Tehát a sofőrre van bízva, hogy eldöntse, alkalmas-e az autóvezetésre vagy sem. Előfordulhat, hogy ennél a balesetnél is ez történt. Messziről indultak, Szlovéniából, ami viszonylag messze van attól a ponttól, ahol a baleset történt. Nem tudjuk, hogy megálltak-e útközben, vagy nem. Az is elképzelhető, hogy a sofőr abban a néhány tizedmásodpercben nem vette észre a kamiont, vagy észrevette ugyan, de nem fogta fel, és később reagált volna rá, egyszerűen elbambult”

- magyarázta Lovas Károly.

A szakember szerint az is előfordul, hogy a kisbuszok nincsenek megfelelő műszaki állapotban, nem is lehetne velük útnak indulni. A sofőr, lapértesülések szerint, a facebookos hozzászólásokat olvasgatta, emiatt nem figyelt az útra. Az azonnal kiderült, hogy élőben közvetítette a halálos balesetet, pedig semmi olyat nem tehetett volna a volán mögött, amely elvonja a figyelmét a vezetéstől.

A felvétel szerint az út felé fordult a telefonja kamerájával, ezért láthattuk a közeledő kamiont. Egy telefon mérete nem optimális, nem lehet azon keresztül figyelni az utat, és felmérni a helyzetet, mert az torzítja a távolságot - tette hozzá a közlekedésbiztonsági szakember.

Egyelőre kérdéses, pontosan miért nem húzódott le a sofőr a saját sávjába. A többi között ezt próbálják kideríteni az ügyben nyomozó magyar rendőrök.