Orbán Viktor ugyanazt a hatást indította el az emberekben, mint Donald Trump - mondta Steve Bannon, az amerikai elnök egykori vezető kampánystratégája, akinek hatalmas szerepe volt abban, hogy Donald Trump megnyerte a 2016-os elnökválasztást. A világszerte ünnepelt stratéga Budapesten, az Európa Jövője konferencián tartott előadásában a Várkert Bazárban több párhuzamot is vont a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között. Mindketten a nemzeti szuverenitást és az országuk védelmét tartják a legfontosabbnak és mindketten dühödt támadásokat kapnak a balliberális oldaltól.

Steve Bannon beszéde elején Donald Trump 2017-es júliusi varsói útját idézte fel. "Donald Trump nem véletlenül ment Varsóba" – mondta - „Nem találomra ment oda – mindenféle jelentőség nélkül"- utalt arra, hogy Európában a magyar és a lengyel kormány vív nagy harcot a nemzeti szuverenitásért.

Akkor Trump azt mondta:

a legfontosabb kérdés, hogy az európai vezetőkben és a választókban van-e elegendő akarat arra, hogy megvédjék kultúrájukat és országukat.

"Megvan-e az önbizalmuk az értékeikben, hogy azokat bármi áron megvédjék. Van-e elegendő tisztelet az állampolgáraik iránt, hogy megvédjék a határaikat? Van-e akarat és bátorság arra, hogy megvédjék a civilizációjukat azokkal szemben, akik eltérítenék és elpusztítanák azt?" - idézte fel Steve Bannon Trump beszédét.

„Erre idén áprilisban a magyar választók elsöprő választ adtak, amikor harmadszor is kétharmaddal választották meg a Fideszt." – mondta Bannon. Felidézte, hogy Orbán Viktor azt mondta: a legfontosabb feladat megőrizni Magyarország biztonságát, keresztény kultúráját, hiszünk a nemzet és Magyarország fontosságában. Azt mondta, hogy

Donald Trump és Orbán Viktor között sok a hasonlóság

– mindketten a nemzeti szuverenitást és az országuk védelmét tartják a legfontosabbnak.

Nem véletlen, hogy Bannon előadásának a címe az volt: Trump ,Amerika az első" politikája és hatása Közép-Európára. Erősen bírálta a Wall Street-i bankárokat és a globalista elitet.

Steve Bannon szerint

harc folyik a globalista elit és a munkásosztály, a középosztály között

Amerika irányításáért. Előbbit elsősorban a média és a Wall Street képviselik, akik elvesztették az átlagos amerikaiakkal és problémáikkal való kapcsolatot, sőt megvetik őket. Az ő képviselőjük volt a választáson Hillary Clinton. Bannon éppen ezért is volt biztos benne, hogy Trump könnyedén meg fogja nyerni a 2016-os választásokat. Pedig Hillary Clintonnak több, mint kétmilliárd dollárja volt a kampányra, nekik pedig "csak egy repülő volt, benne Trumppal és egy üzenettel".

Felidézte Clinton hírhedt, titkos beszédét, melyet pénzügyi támogatói előtt mondott.

„Hillary Clinton és csapata azt hangoztatta, hogy a Trump-szavazók fele szerencsétlen, a másik fele pedig menthetetlen. A hallgatóság lelkendezett, tapsolt – egyszerűen gyűlölik, lenézik a dolgozó embert. Azt gondolják, hogy a dolgozók, a munkásosztály semmirekellő. 30 millió amerikai emberről beszéltek. Egyszerűen semmibe vették az akaratukat. Éppen ezért voltam biztos abban, hogy megnyeri Trump a választásokat." – mondta Bannon.

Ezért, amikor Trump kampánystratégája lett, azt mondta neki: az Egyesült Államok gerincét a dolgozó középosztály adja. Ők azt szeretnék, hogy Amerika újra nagy legyen és ha ezt Trump megadja nekik, akkor nyerni fog.

„Donald Trump hihetetlen dolgot indított el Amerikában – a globalista elit most már tisztában van azzal, hogy magasak a tétek – ezért gyűlölik Trumpot. Tudják, hogy vége a játéknak. Sima, egyszerű gyűlöletről van szó."

Bannon élesen bírálta a balliberális sajtót, amely álhírekkel próbálta elriasztani a választókat Trumptól, aztán még a választási eredményt is vonakodott bejelenteni.

„A választás estéjén már tudtuk, hogy győztünk, de a CNN nem jelentette be. Kivárt. Az ország eközben azzal foglalkozott, hogy megvédje a nyugati közösséget, a nyugati civilizációt – lehet, hogy ezt nem tudták ilyen szépen megfogalmazni, de ez az, amire szükségük volt. Clinton vereségével pedig a globalista elit megsemmisülését lehetett látni"

Az amerikai és nemzetközi balliberális média azóta is folyamatosan torzít - mondta Bannon. "Utána sem ismerték be a tényt, hogy kikaptak. Azóta is gyalázzák Trumpot. Nem fogadják el a választási vereséget."

Ugyanez történt a Brexit-népszavazás éjjelén is - emlékeztetett. „A Brexitet sem jelentették be sokáig. Nem akarták elfogadni, elhinni. Arcul csapásként élték meg. Nem hitték el, hogy a munkásosztály, a dolgozók így döntöttek." – mondta Bannon.

Steve Bannon szerint sok esetben nem is politikai ellenzék áll szemben az amerikai elnökkel, hanem egy média ellenzék. Ezek a médiumok előzékenyen, "megrendelés nélkül" kiszolgálják a balliberális oldal elvárásait.

Ekkor újabb párhuzamot vont a magyarországi választásokkal.

„Magyarországon az idei választásoknál hasonlókat láttam. Orbán Viktor ugyanazt indította el az emberekben, mint Trump. Hihetetlen, hogy mennyire támadták. Azért mert megvédte a határokat? Megvédte a magyarokat? Ez akkora bűn? Nem tudták elfogadni a balliberális oldalon, hogy durván megverte őket a választásokon."

Steve Bannon szerint a világban a 2008-as válság hozott nagy fordiulatot. Ez volt a szikra – mondta.

„A világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Lehman Brothers csődbe ment, és Bush nem tudta néhány óra alatt a hiányzó 100 milliárd dolláros hiányt fedezni, hogy stabilizálja a gazdaságot." – emlékeztetett Bannon. Azt is hangsúlyozta, hogy a pénzügyi elit megtette, amit Amerika nagy ellenségei – Mussolini, Sztálin és Hitler – nem tudtak megtenni, vagyis teljes káoszt okoztak a nyugati világban és az Egyesült Államokban.

Bannon szerint a globális elit azt hitte, bármit megtehet, a kiábrándult munkásosztály viszont másként gondolta: erőt adott olyan politikai szereplőknek, mint a Tea Party és Donald Trump az Egyesült Államokban, Nigel Farage Nagy-Britanniában.

„A balliberális média támadásnak indult, de ennek ellenére Trump előretört, aztán Nagy Britanniában a Brexit mellett döntöttek az emberek, majd győzött Trump, majd Orbán Viktort harmadszorra is megválasztották óriási fölénnyel"

A világhírű kampánystratéga beszélt a migránsválságról is.

"2015-ben Angela Merkel bejelentette, hogy beenged néhány millió embert Európába – majdnem tönkretette vele az Európai Uniót. Egyetlen kézmozdulatával" – emelte ki Bannon, aki rendkívül fontosnak nevezte, hogy

Orbán Viktor harcba szállt a határok védelméért.

Steve Bannon előadása végén azt mondta: a nyugati kultúra értékeit szerte a világban felismerték, ezért van az, hogy mindenhonnan a nyugati egyetemeken akarnak tanulni. Ezért ezeket az értékeket meg kell őrizni.