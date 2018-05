Egyre abszurdabb a ceglédberceli tömegkatasztrófa

Megdöbbentő dolgok derülnek ki a kilenc halálesettel járó közlekedési katasztrófát okozó román sofőrről. Nagyon hamar nyilvánosságra került, hogy a Facebookon élőben közvetítette a tragédiát, ami a baleset közvetlen oka lehetett. Mostanra már azt is tudjuk, hogy korábban is okozott balesetet, jogosítványa sem volt, sőt a kocsi forgalmija sem volt rendben, mert a román rendőrség kivonta a forgalomból. A videomegosztókon publikált felvétel alapján pedig többen valószínűsítik, hogy a balesetben szintén meghalt, valószínűleg egyhuzamban több mint ezer kilométert vezető sofőr egyszerűen „elfelejtette”, hol van. Nem vesztette el az uralmát a kocsi felett, nem előzni akart, hanem egyszerűen kiállt a belső sávba, mintha autópályán lenne. Több ezer kilométer vezetés után akár egy pillanatnyi tudatkiesés is végzetes lehet, különösen, ha közben a sofőr még oda sem figyel, mert a telefonját nézi. Ez megmagyarázná, miért nem rántotta el a kormányt: mert nem is nézte az utat.