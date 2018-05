Az EU nem teheti kötelezővé az autópályáinkon a fizetőkapukat

„Az Európai Parlament közlekedési szakbizottságának mai döntése lényegesen szűkítené a tagállamok hatáskörét az útdíjak meghatározását illetően, ezáltal jelentősen növelve az autópálya használat költségeit. A javaslat ellen szavaztam, hiszen figyelmen kívül hagyja a szubszidiaritás elvét is" - mondta Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a szavazást követően.

„Az úgynevezett „Eurovignette" irányelv az útdíjak kivetésének módját szabályozná az EU tagállamaiban. A közlekedési szakbizottság ma több olyan pontot is elfogadott, mely tagállami hatásköröket sért, ezért mi a kezdetektől elleneztük ezeket. A mai ülésen elfogadott javaslat szerint a személyautók tekintetében már 2026. január 1-éjétől távolságalapú útdíjat kellene alkalmazni az időalapú matricák helyett, bár a Bizottság ezt csak 2028-tól vezette volna be. Az autóbuszok és távolsági buszok már 2023-tól távolságalapú díjat lennének kötelesek fizetni, hasonlóan más nehézgépjárművekhez. Az útdíjrendszer teljes átalakítása jelentős befektetést igényel a tagállamok részéről, azonban a polgároknak is többet kell majd útdíjra költenie, különösen azoknak, akik napi vagy heti rendszerességgel használják az autópályákat" - mutatott rá a néppárti politikus.

„A távolságalapú díjak kötelező bevezetésén túl, az EP szakbizottsága elfogadta a dugó-díj és felárak kivetésének lehetőségét is az európai autópályákon. Bár e díjak kivetése nem lesz kötelező, biztos vagyok benne, hogy egyes tagállamok élni fognak a lehetőséggel. Így tovább emelkedhetnek a közúti fuvarozás költségei, melynek következtében a fogyasztói árak is növekedhetnek" - tette hozzá Deli Andor.