A tatabányai hajléktalanokat gyilkoló kamasz anyjának is felelnie kell a bíróságon a fia miatt. Azzal vádolják, hogy elhanyagolta a gyereket, ami szintén közrejátszhatott két ember halálában. Az asszony a Kisalföldnek adott interjút, visszautasította a vádakat.

A 16 éves M. A. tavaly áprilisban egy éjszaka olyan súlyosan bántott két hajléktalant Tatabányán, hogy mindketten a helyszínen belehaltak a támadásba.

Ahogy az Origo írta, kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség csütörtökön a gyerek anyja ellen, így már neki is felelnie kell a bíróság előtt. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség szerint az asszony évekig megszegte szülői kötelezettségét,

emiatt a gyerekei érzelmileg súlyosan sérültek.

A nagyobbiknak már kisiskolás korától magatartási problémái voltak, ami miatt kezelték, és gyógyszert is kellett volna szednie, csakhogy

a nő nem váltotta ki a gyereke gyógyszereit, és vizsgálatokra sem vitte vissza az orvoshoz.

Az asszony az iskolás nagyobb fiára bízta a kisebbet.

Az idősebb fiú ruházatáról, higiéniájáról nem gondoskodott,

a gyereknek csak egy melegítője és egy pólója volt, amit egész héten viselt, a ruhákat pedig maga mosta. A fiú műanyag szatyorban hordta iskolai felszereléseit, a nő szülői értekezletre, fogadóórára sem járt.

Nem is értem, hogy ezeket honnan szedték! Ennek a kilencven százaléka rágalmazás, vérlázító és bizonyítani fogom, hogy nem igaz!"

– mondta az asszony a Kisalföldnek.

Egy négyéves, óvodás gyereket már rá lehet bízni a 15 éves bátyjára, hogy vigyázzon rá ¾ 7-ig, míg hazaérek a munkából. És az se igaz, hogy nem jelentem meg az anyák napján, ezt is bizonyítani tudom, fényképpel! Iskolatáskája pedig volt, és most is tele van a cuccával, ruháival az ágyneműtartó."

– tette hozzá a nő, aki arról is beszélt, hogy másfél órán keresztül könyörgött a családsegítőknek amiatt, hogy csináljanak valamit a gyerekkel, mert

drogozik, iszik, és nem bír vele.

Senki nem tett semmit, akárhova mentem segítséget kérni. Maga az anyja, oldja meg, mindenki ezt mondta!"

- mondta az asszony, aki tehát elismerte, hogy voltak gondjaik.

Az ügy tárgyalásán elhangzott, hogy fiúnak rossz kapcsolata volt az anyjával, és

nem sokkal a gyilkosságok előtt maga kérte a gyámhatóságot, hogy vegyék állami gondozásba.

A fiú a tervezett ítélethirdetés előtti tárgyalási napon, múlt csütörtökön visszavonta ezt a vallomást, és azt állította, hogy a gyilkosságokat fenyegetés hatására követte el, illetve az egyik bűncselekmény elkövetésében társa is volt. A bíróság elhalasztotta a döntést az ügyben.