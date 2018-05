Javult a magyar versenyképesség, öt helyet léptünk előre

Javult az ország versenyképessége egy frissen kiadott független tanulmány szerint. Több területen is rengeteget javított az ország az elmúlt években.

Egy versenyképességi fordulat indult el Magyarországon, ezt bizonyítják egy független közgazdasági kutatóintézet versenyképességi évkönyvének legfrissebb adatai. Az ICEG European Center 63 országra kiterjedő vizsgálata szerint Magyarország öt helyet javított a versenyképességben.

Ez nem az első igazolt előrelépés. A World Economic Forum tavalyi listája szerint kilenc helyet javított az ország.

Két nagy intézet már nem téved, a mérések jól igazolják vissza azt a gazdaságpolitikai váltást, ami egyre inkább a versenyképességre, a hatékonyságra és a termelékenységre helyezi a hangsúlyt - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

Több területen is jelentős előrelépést vitt véghez Magyarország. Az adópolitikában kilenc helyet, a közpénzügyeket és a költségvetési politikát tekintve hét helyet, a belföldi gazdasági növekedést nézve húsz helyet, illetve a termelékenység hatékonysága szempontjából pedig 12 helyet javított az ország.

A mérés azt is igazolta, hogy a képzett munkaerő tekintetében is jól állnak a magyarok, és az adók is megfelelő mértékkel működnek. A hatéves bérmegállapodással pedig 9 százalékra csökkent a társasági adó, és ezzel nálunk a legalacsonyabb Európában.

Varga Mihály szerint azonban sokat kell még dolgozni a versenyképesség további javulásáért. Az ország pozíciója sokat javult az Unióban. A rangsorban megelőzzük a szlovákokat, a görögöket, a horvátokat és a bolgárokat is. Portugália és Szlovénia mellett, mi vagyunk a legtöbbet javító ország.

A pénzügyminiszter szerint még több területen is javítani kell azért. A termelékenység az egész világon lassul, így Magyarországon is. Azonban Varga Mihály szerint véget ért az olcsó munkaerő kora, ezt az országban lezajló bérnövekedés is bizonyítja.

Ötvenezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, de ezt a kormány tovább akarja csökkenteni. A versenyszférában dolgozó kkv-kat is különféle programokkal akarják majd segíteni.

Varga Mihály elmondta, az adórendszeren múlik a versenyképesség, az adókat csökkenteni kell, de a közterheket azonban be kell szedjék.

A digitalizációt is fejleszteni kell, a megnövekedett készpénzforgalom miatt. A

„sárga csekkek tűnjenek el a pénzforgalomból”- fogalmazott a miniszter.

A kormány nem tervez változást a nyugdíjrendszerben, mivel jelenleg is stabilnak nevezhető, és a friss jelentés szerint így is fog működni a jövőben.