Steve Bannon: Orbánt azért támadják, mert világpolitikai szereplővé vált

Az emberek Európában is megunták, hogy Brüsszelből kapnak diktátumokat - mondta a világhírű kampánystratéga, Donald Trump volt vezető tanácsadója, Steve Bannon az M1 aktuális csatornának adott interjújában. Steve Bannon szerint Orbán Viktor világpolitikai szereplővé vált, ennek is tudhatók be az őt és Magyarországot ért támadások.