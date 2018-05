Halálra verte az élettársát, majd bezárta a lakásba

Az ügyészség gyilkosság miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az élettársával végzett.

A férfi az után ismerte meg az élettársát, hogy kiszabadult a börtönből. Nem sokkal később összeköltöztek, sokszor veszekedtek és verekedtek is az anyagi problémáik és a féltékenység miatt. 2016 októberében Maglódon laktak egy albérletben. Egy este, amikor a férfi hazaért a munkából megint vitatkozni kezdtek. Ütni kezdték egymást, a nő egy késsel hadonászott, amivel meg is vágta a férfit- írja az ügyészség.hu. A vádlott ezért olyan erővel ütötte meg az élettársát, hogy az a földre esett, ahol a férfi folytatta, amit elkezdett. Tovább ütötte és rugdosta is. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy pár órával később meghalt.

A férfi nem hívta a mentőket, a nő testét feltette az ágyra, betakarta, kitakarított, majd megmosakodott, eltette a nő telefonját és kívülről bezárta a lakást. Az ismerőséhez költözött, akinek azt mondta, hogy az élettársa dolgozik. A nő maradványait a lakás tulajdonosa találta meg egy hónappal a gyilkosság után. Az ügyészség gyilkossággal vádolja a férfit és börtönben látná. A férfi előzetes letartóztatásban van.