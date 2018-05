Folytatódó Jobbik-bohózat: most Toroczkai rúgott bele az elnökségbe

Úgy tűnik, tovább folytatódik a belháború a Jobbikban a Vona meghosszabbított kezeként funkcionáló új elnökség, azaz a Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton által fémjelzett néppártos vonal és a Toroczkai László által képviselt radikálisabb, jobboldali irányzat között. Ahogy arról korábban olvasni lehetett, a Jobbik elnöksége etikai eljárást kezdeményezett a párton belüli „Mi magunk" néven politikai platform létrehozását kezdeményező Toroczkai Lászlóval szemben. Ezt Toroczkai sem hagyta annyiban és egy veretes bejegyzésben reagált az ellene indult koncepciós-szagú eljárás hírére és páros lábbal szállt bele az új elnökségbe.

A Jobbik új elnöksége csütörtökön tett közzé egy közleményt a Toroczkai ellen induló etikai eljárásról. Így szólt az elnökség indoklása: A tisztújító kongresszus lezárulta után indított sajtóturnéja során jobbikos taghoz méltatlan módon és tartalommal nyilatkozott, és a Jobbik belső megosztásának és szétszakításának szándékával alapszabályellenesen platform alapítását kezdeményezte."

Nos a koncepciós-szagú, és a másik radikálisabb politikus, Novák Előd kiszorítására emlékeztető eljárás hírére Toroczkai is bedühödött és Facebook-oldalán nyilvánította ki véleményét a jelenleg Vona bábjaként működő elnökségről és annak döntéséről.

Toroczkai posztjában elmeséli, hogy a Gyurcsány-díjas drámát előadó, álvisszavonulást tartó volt pártelnök, Vona Gábor 2017. decemberében először a lemondását kérte, majd utána egy sms-ben visszakozott, és azt kérte, hogy mégse tegye.

Ezt követően így folytatja Toroczkai:

Azóta tapasztalom, hogy ki akarnak szorítani a Jobbikból. Valakiknek az útjában vagyok. Más irányt képzelnek el a Jobbiknak, mint én." A radikális Toroczkai elmondja továbbá, hogy a sorsáról dönteni hívatott Etikai Bizottságban olyan emberek ülnek, mint a köztudottan Vona lojális végrehajtójaként ismert Szabó Gábor pártigazgató édesapja és Vona testőre.

A szocialista belső leszámolásra emlékeztető eljárásról elmeséli továbbá, hogy az elnökség még be sem hívta, hogy megkérdezzék az általa létrehozni szándékozott platformról. Ezért a volt alelnök közleményében azt írja:

Ennek a színjátéknak az utolsó felvonása következik most. Az ítéletet előre megírták..."

Toroczkai továbbá újra nekiment Mirkóczki Ádámnak, akinek a kampányban sikerült a „Jobbik öszödi beszédeként" is híressé vált mondatokat elmondania egy interjúban, miszerint az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz". Végezetül a radikális korábbi alelnök még egyet odaszúrt az eredeti iránytól elfordult, meghasonlott párt elnökségének: A régi, komoly áldozatokat hozó, sokat dolgozó bajtársak elárulása, az eredeti szellemiség megtagadása, a balliberális tömbbe való besimulás, és mindezt csupán a semmilyen eredményt nem hozó ellenzéki parlamenti bohóckodásért (no meg a busás fizetésekért) ...szerintem ez az, ami méltatlan egy jobbikos taghoz." Szóval a Jobbik háza táján tovább folytatódik a belháború, és a Vona baloldali fordulatába bele nem férő egyének kiiktatása. Ami erősen azt sugallja, hogy a porszívóügynök nyugdíjba vonulása csak egy álságos színjáték volt és továbbra is ő diktál a hozzá hasonlóan elvtelen új pártvezetés számára.

Íme a teljes bejegyzés: