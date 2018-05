Van forrás a honvédség fejlesztésére

A Magyar Honvédség fejlesztésében a légierő prioritást élvez - közölte a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

Benkő Tibor elmondta: A honvédség 10 éves fejlesztési tervét, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot a mindenkori kihívásoknak, kockázatoknak megfelelően állították össze. Ütemezését az határozza meg, hogy mire van szüksége elsősorban az országnak, az ország biztonságának.

A miniszter miniszter a légierő fejlesztése mellett az elsődleges feladatok között sorolta fel a katonák egyéni felszerelésének, eszközeinek modernizációját, a kibertámadások elleni védekezést szolgáló eszközök, továbbá páncéltörő eszközök beszerzését.