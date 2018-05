Az első gyereknapot rendezték meg a Budaörsi Repülőtéren – és a repülőtér új vezetősége azt szeretné, ha hagyományt teremtenének, és minden évben egyre színesebb programmal várnák a gyerekeket. Persze, programban most sem volt hiány – helikopterrel és LI-II-es repülőgéppel is repülhettek a kicsik és a szülők, harcjárművekkel utazhattak, tankokra is felmászhattak. Rengetegen jöttek el a budaörsi repülőtér gyereknapi rendezvényére – szerencsére az időjárás is jó volt, végig sütött a nap.

De miért nem volt ilyen gyereknapi rendezvény soha, amikor én voltam gyerek? Olyan jó lett volna repülni repülőgépen és helikopteren gyerekként, megismerni a repülés csodáját, de az is hatalmas élmény egy gyereknek, ha nézheti közelről, ahogy a gépek felszállnak és landolnak... Ilyen gyereknap nem volt az én gyerekkoromban. Még hasonló sem. Most viszont van – és valószínű, hogy jövőre is lesz, ugyanis a Budaörsi Repülőtér hagyományt szeretne teremteni a gyereknapi rendezvényből, és minden évben egyre színesebb programmal várná majd a gyerekeket.



Persze, programból most sem volt hiány. Szántó Martina, a Budaörsi Repülőtér rendezvényszervezője azt mondta: kiállítottak több régi katonai járművet, helikoptert és vadászgépet – hogy a gyerekek ne csak az újságokból és a televízióból ismerjék ezeket a gépeket, hanem életnagyságban is megnézhessék, sőt meg is mászhassák azokat. Két páncélozott harci teherautón pedig utazhattak is a gyerekek a szüleikkel.

Ez volt egyébként az egyik legkedveltebb program. No, és persze a repülés. Helikopteren, és Li-II-es repülőgépen is repülhettek a látogatók.

A régi Li-II-es repülőgépet a Goldtimer Alapítvány újította fel. Az alapító Hajdú Károly "Fedő" azt mondta az Origónak, hogy a repülőtér vezetősége kérte fel őket, hogy a gyereknapon repültessék a gyerekeket ezzel a csodálatos géppel. Ők pedig örömmel jöttek, és lényegében fél óránként felszálltak. „A budaörsi repülőteret meg kell szerettetni az emberekkel, és úgy látjuk, hogy a repülőtér új vezetőségének ez a célja, és ennek nagyon örülünk." – mondta Hajdú Károly.

Azt is hozzátette, hogy először vesznek részt ilyen rendezvényen, és azt látják, hogy a gyerekek nagyon örülnek, mosolyognak, és talán ezzel az élménnyel megszerettetik a repülést velük. Amikor arról kérdeztük, hogy mi a különlegessége a LI-II-es gépnek, Hajdú Károly csak annyit mondott:

„ Li-II-esből ez az egy van a világon.



Öt évig dolgoztunk rajta, 1997-től 2001-ig. Negyvenezer munkaóra van benne, és sokmillió forint. Végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy azóta repül ez a gép. Amikor meghívnak minket bárhová Európába, elképesztően jó érzés, hogy emberek tapsolnak, ujjonganak. Amikor landolunk, szinte megrohamozzák a gépet, és mindenki azt figyeli, milyen alkatrészek vannak benne. Meg kell mondanom, hogy eredeti, orosz alkatrészekkel újítottuk fel – tehát a gép tökéletesen úgy néz ki, mint amikor gyártották."



Szántó Martina, a Budaörsi Repülőtér rendezvényszervezője azt mondta, a gyereknapi rendezvénnyel az volt a céljuk, hogy megismertessék, megszerettessék a gyerekekkel a repülést és a repülőtéri életérzést. „Azt szeretnénk, ha a gyerekek láthatnák, hogy a repülés nem egy elérhetetlen álom" – tette hozzá.



Rengetegen voltak a Budaörsi Repülőtér gyereknapján – és nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is jól érezték magukat. Valószínűleg az ő gyerekkorukban sem volt ilyen izgalmas gyereknapi rendezvény.. és hát ... ők is olyanok voltak ezen a gyereknapon, mint a gyerekek. Tankra másztak, csillogó szemmel ültek fel a Li-II-re, vagy a helikopterre. Nemcsak a gyerekeknek, hanem nekik is felejthetetlen élmény volt ez a gyereknap – ebben biztos vagyok.