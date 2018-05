A Fidesz a bíróságokhoz fordul a Soros-hálózat befolyása miatt

A Halász János a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője szerint megdöbbentő és nagyon aggasztó, hogy a Soros-hálózat már a magyar bíróságokra is betette a lábát.

Halász János vasárnap Debrecenben újságíróknak arról beszélt, hogy az egyik legismertebb migránsbarát Soros-szervezet,

a Magyar Helsinki Bizottság rendszeresen, úgynevezett migránspárti érzékenyítő tréningeket tart bíróknak,

bírósági alkalmazottaknak a migránsokat érintő ügyekben. Ezt az Origo írta meg szombaton.

A frakciószóvivő szerint Soros szervezetei még az igazságszolgáltatáson keresztül is azon dolgoznak, hogy még több migránst juttassanak be Európába, illetve megakadályozzák a kiutasításukat.

A Soros-hálózat tehát nemcsak jogsegéllyel, hanem a bírók befolyásolásával is segíti a migránsokat abban, hogy Európába tartsanak - tette hozzá.Halász János szerint ez szembemegy a magyar emberek és a magyar kormány akaratával, és fenyegeti az igazságszolgáltatás függetlenségét és a nemzetbiztonságot is.

Ezért a Fidesz közérdekű adatigényléssel fordul a bíróságokhoz a Soros-hálózat befolyása miatt - jelentette be a frakciószóvivő.

A magyar emberekkel együtt szeretnék tudni, hogy pontosan kik, milyen szervezetek, mikor, hol, kiknek tartottak eddig ilyen migránspárti érzékenyítő tréningeket a magyar bíróságok dolgozóinak - mondta Halász János.