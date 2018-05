Újabb bizonyíték a Soros-Simicska lapok hazugságára

Közleményben erősítette meg Hosszú Katinka ügynöksége az Iron Corporation, hogy az úszónő édesapja nyilatkozott a Lokálnak. Soros és Simicska médiumai, a hvg, az Index és a Hír TV korábban azt hazudozták, hogy a Lokál hamis interjút közölt. Ahogy írtuk, a Lokálnak bizonyítékai vannak a beszélgetésre, most pedig ezt az Iron Corporation is megerősítette.

Simicska lapja - anélkül, hogy megkérdezte volna a Lokál szerkesztőségét - azt harsogta az Iron Corporation közleményére hivatkozva, hogy Hosszú István nem nyilatkozott a Lokálnak, így nem is beszélt Shane Tusupról. Aztán ezt átvette a másik talpon maradt Simicska médium, a Hír TV, és a Soros pénzéből finanszírozott Szauer Péter vezette hvg, amely hétről hétre bukik le hazugságaival.

Most azonban közlemény érkezett az Iron Corporationtől, amelyben kiegészítik reggeli nyilatkozatukat és kiderül, hogy, de bizony nyilatkozott. " Azóta kiderült, hogy Hosszú István telefonon mégis beszélt az újságíróval" - írják. Az interjú tartalmát ugyan nem erősítik meg, de mivel nem ők nyilatkoztak, így nem is lehettek ott, így ez nem is releváns.

Vagyis végérvényesen kiderült, hogy megint nem történt más, mint szokott. Tovább működik a fake news-gyár. Jellemző, hogy bár mostanra a Lokál és az Iron Corporation közleménye is leleplezte a baloldali hazugságáradatot, cikkünk megjelenésének pillanatában a hvg hazug cikke még változatlan formában érhető el.