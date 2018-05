Bemutatták az Emmi új államtitkárait

Bemutatta új államtitkárait Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A tárcavezető a szakterületükön felkészült szakemberekként jellemezte az egyes ágazatok felelőseit.

Kásler Miklós azt mondta: arra kaptak megbízást, hogy a magyar emberek életét jobbá és szebbé tegyék.

Alapvető kormánycél, hogy a nemzet fennmaradjon, gyarapodjon anyagiakban és szellemiekben, hogy a demográfia krízisből a nemzet a felemelkedő útra térjen, és minél több magyar gyerek szülessen - tette hozzá.

Kásler beszélt arról is, hogy az oktatás mellett a nevelésnek is fontos szerepe van. A magyar pedagógiai hagyományokra építkezve olyan tanítási rendszer kialakítását jelölte meg célul, amely korszerű és alkalmas arra, hogy a sorsdöntő években, évtizedekben mindenre felkészítse a jövendő generációkat. A miniszter azt mondta, az államtitkárokat úgy válogatta össze, hogy felkészült, tehetséges emberek kerülnek az egyes ágazatok élére, akikkel szellemileg azonosulni tud, és ők is vele.

A tárca parlamenti államtitkára Rétvári Bence, közigazgatási államtitkára Latorcai Csaba, az egészségügyért felelős államtitkár Nagy Anikó, az oktatásért felelős államtitkár Bódis József, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Novák Katalin, az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár Vitályos Eszter, a nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Pacsay-Tomassich Orsolya, a kultúráért felelős államtitkár Fekete Péter. A sportot Szabó Tünde, a szociális ügyeket és a társadalmi felzárkózást Fülöp Attila felügyeli - sorolta a miniszter.

Kásler Miklós az egészségügy új irányítójáról, Nagy Anikóról azt mondta, sokszor, nehéz helyzetben bizonyította már, hogy átlátja a magyar egészségügy egészét és az azzal kapcsolatos teendőket.

Bódis József, az új oktatási államtitkár a Pécsi Tudományegyetem rektori székéből és a Magyar Rektori Konferencia éléről érkezik új feladatkörébe - közölte.

Fekete Pétert, a kultúráért felelős államtitkárt úgy jellemezte, mint aki a kultúra legkülönbözőbb területein mutatta meg képességeit. Hozzátette: az új államtitkár elképzelései abba az irányba mutatnak, hogy a magyar kultúra tartsa meg Európában elfoglalt helyét úgy, hogy közben képes legyen a fejlődésre.

A miniszter megköszönte, hogy elődje, Balog Zoltán abba a szellemi irányba fordította a tárcát, amely céljaik felé közelít.