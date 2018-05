Folytatódik a jobbikos összeomlás: Toroczkai leleplezi Vonát

Ásotthalom polgármestere újabb fejezetet nyitott a jobbikos pártháborúban, amivel lényegében kizáratta magát a pártból. A politikus a Magyar Időknek nyilatkozott arról, hogy Vona Gábor sosem volt ott az első sorban, kifogásolta, hogy pártja az elmúlt két évben a valóban kellemetlen és kemény kérdésekre nem tudott választ adni, valamint a cigánybűnözés felemlegetésével visszahozná a régi Jobbikot. Gyakorlatilag megtörtént a pártszakadás.

A Magyar Idők készített interjút a napokban a párton belüli platformalapítás miatt fegyelmi és etikai eljárás alá vont Toroczkai Lászlóval, a Jobbik exalelnökével. A politikus megelőlegezte a kizárását a pártból, amikor arról beszélt az interjú elején, hogy a sorsáról döntő bizottságban többek között Szabó Gábor édesapja és Vona Gábor testőre ül.

Ön szerint mire számíthatok? – tette fel a kérdést a radikálisok pártbeli vezetője.

Mellőzték, ciklus közben le akarták mondatni a „domináns" Toroczkait

Minden bizonnyal nem sok jóra. Toroczkai úgy beszél, mint akinek már mindegy. A következő felettébb érdekes történet például arról szól, hogy a stratégiai kérdésekből teljesen kihagyták:

Úgy lettem alelnök, hogy az első pillanattól kezdve nem avattak be semmibe. Egy év után lett egyértelmű számomra, hogy minden stratégiai döntésből kihagytak, ezekről rendre a híradásokból értesültem. Ilyen volt például még az elején az alaptörvény-módosítás meg nem szavazása. Vona Gábortól kaptam egy SMS-t, amikor ment be Orbán Viktor dolgozószobájába, azt írta: majd holnap beszélünk, addig én ne nyilatkozzak. Aznap este a híradóból tudtam meg alelnökként, hogy a Jobbik-frakció nem szavazta meg az alaptörvényt.

Toroczkainak viszonylag gyorsan leesett, hogy igazából csak az arca kellett a Jobbiknak, főleg a migrációs témákban. Rá kellett jönnie, hogy van egy belső kör, akik minden döntést meghoznak, és ő igazából soha nem kellett ebbe a körbe, mert sosem bíztak benne annyira. Mellőzésének, és megkerülésének egyik legfőbb indoka szerinte az lehet, hogy túl domináns személyiség, ezt Szabó Gábor pártigazgató is megerősítette. Szerinte Vona is így gondolta, ennek kapcsán felelevenítette, hogy a bukott pártelnök egyszer le akarta mondatni ciklus közben az alelnökségről. Ásotthalom polgármesterének elmondása szerint Vona azt mondta neki, hogy két dudás egy csárdában nem fér meg, és nem szeretne-e lemondani, közös döntésként kommunikálva a nyilvánosság felé. Később meggondolta magát, azonban Toroczkai innentől számítja azt, hogy Vona meg akart szabadulni tőle.

Erős kritika a pártvezetés felé

Nem tartja jónak a platformalapító politikus, hogy a Jobbikban bojkottálnak egyes médiumokat politikai hovatartozás alapján, szerinte a magyar társadalomnak elege van ebből. Kifogásolta, hogy jelenlegi pártja az elmúlt két évben a valóban kellemetlen és kemény kérdésekre nem tudott választ adni. Ehelyett Simicska Lajos kedvenc balliberális tévésének, Kálmán Olgának nevetségesen alacsony nézettségű műsorába járkáltak:

Azt nem tudom elfogadni, hogy Kálmán Olga műsorában megjelenni a Jobbik vezetése részéről teljesen rendben van, ha viszont a Magyar Időknek adok interjút, akkor mocskos szemét hazaáruló vagyok.

Kritizálta Vonáékat, hogy nem voltak képesek nyolc év alatt, több milliárd forint költségvetési támogatásból felépíteni egy televíziót, főleg úgy, hogy párton kívüli támogatók is akadtak volna. Simicska médiafelületeivel szerinte semmire sem ment a párt.

A választási eredményekre kitérve elmondta, hogy hiába akarja a pártvezetés sikerként beállítani az április 8-ai eredményt, az valójában visszaesést jelent, ami először fordult elő a párt történetében. Toroczkai ezen a ponton ismertette, hogy 2014-ben 20,5 százalékot, most pedig 19 százalékot kapott a Jobbik listája. Úgy látja, hogy négy éve a bő egymilliós bázis nagyon stabil volt. A mostani nem az, a párt lecserélte olyan szavazókra a bázisát, akik soha többet nem fognak a Jobbikra szavazni, így ez az állapot pillanatnyi csupán. Kiemelte, hogy a Mi Magunk platformmal a Jobbik eredeti szellemiségét szeretnék továbbvinni, szerinte ezzel visszaszerezhetők az elveszett szavazók.

Cigány bűnözők és migráció

Toroczkai megmutatta, hogy mi várható tőle, ha sikerrel jár platformalapításban, vagy egy új párt szervezésében. Egy kérdés erejéig beszélt a cigánybűnözésről.

Sokkal érdekesebb, amit a Jobbik és migráció kapcsolatáról mondott. Elmondása szerint 2014-ben már küzdött a migráció ellen a déli határon, azonban egyáltalán nem érezte úgy, hogy Vona Gábor ezt fontos problémának tartotta volna.

Radnai László, a kommunikációs igazgató

Az Origo elsőként írta meg, hogy a választás előtt komoly mozgások voltak a párt gazdasági hátországában, és médiabirodalmában. Jelentős változás következett be a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány kurátorainak személyében, ugyanis kikerült a befolyásos pozícióból Volner János és Schön Péter, helyükre Radnai László és Szávay László került. Élesen támadta most Toroczkai a „minimum gyanús" Radnait, aki elmondása szerint kommunikációs igazgatóként kezdte, de az elnökségi üléseken rendre megjelent, sőt a mostani frakció megalakulásakor is ott ült. A radikális politikus kongresszusi beszédében is kitért a személyére, akinek talán a tagság előtt is kezd kirajzolódni személye és befolyása. Felemlegette, hogy vannak további emberek, akikről nem lehet sokat tudni, így a Zsúrpubi főszerkesztőjét is idesorolta. Márki-Zay Péterről elmondta, hogy nem cseng össze a világnézetük.

Nem hagyja ott a Jobbikot, mert...

Nem akarja ott hagyni a pártját, mert ezt a politikai közösséget nem Vona Gábor teremtette meg, nagyon sok embernek benne van az élete. Sokan azt mondják szerinte, hogy a radikálisok alakítsanak új pártot, szerinte viszont azok alakítsanak új pártot, akik balliberális irányba viszik a Jobbikot. Vona Gáborról ennek kapcsán mesélt egy érdekes történetet az ásotthalmi polgármester, ez megéri a szó szerinti idézést:

2007. október 22-én a Szabadság téren voltunk egy nagy tüntetés közepette. A színpadon álltam Budaházy Györggyel és Vona Gáborral. Amikor a tömeg élén elindultunk az Opera épületéhez, ahol Gyurcsány Ferenc beszéde ellen tüntettünk volna, a veszélyes helyzetet látva Vona Gábor közölte, hogy ő nem tart velünk, és elment egy kávéházba.

Vona Gábor szerinte sosem volt ott az első sorban. Erősen kétséges, hogy ezután az interjú után mennyi ideig maradhat a pártban Toroczkai.