Azt hitte, itt senki sem találja meg a kábítószert

Budapestről vásárolta a kábítószert, amit később Nyírbátorban akart eladni egy díler. A rendőrség három gyanúsítottal szemben javasolt vádemelést.

Tavaly, december 1-én este igazoltattak Nyírbátorban egy autóst. Az utasait is ellenőrizék és az autót is átkutatták. A sebesságváltó alatt találtak a drogota rendőrök, akik ezek után házkutatást is tartottak a gyanúsítottaknál.Összesen 50 gramm fehér port és közel 200 darab tablettát foglaltak le.

A sofőrt, a 44 éves nyírbátori H. Tibort kábítószer-kereskedelem miatt vették őrizetbe és javasolták az előzetes letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Másokat is elfogtak az ügyben. December 7-én a lakásában bilincseltek meg egy 42 éves nőt, aki a gyanú szerint eladta a kábítószert az előzetes letartóztatásban lévő H. Tibornak.

A budapesti nő lakásában, a hűtőben 22 darab tablettát és 1,6 gramm fehér port találtak a rendőrök. B. Mariannát őrizetbe vették és javasolták előzetes letartóztatását.

A 28 éves, nyírbátori B. Lajost tanúként hallgatták ki a rendőrök. A nyomozók szerint a férfi közvetíthetett B. Mariann és H. Tibor között. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték el az ügyészségre.