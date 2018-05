Soros magyar ügyvédei a törvényeket kijátszva csempészik be a migránsokat

Arról számolt be a Ripost, hogy a Soros szervezetek által kitartott magyarországi ügyvédek telefonszámai, elérhetőségei már ott vannak a magyar határ közelébe érkező migránsok zsebében, pontosan lebontva mindegyik határállomásra. A Sorosék által működtetett Welcome to Europe honlapon fel van tüntetve valamennyi bevándorlókat segítő sorosista ügyvéd elérhetősége, akik segítséget nyújtanak számukra, hogy hogyan, milyen jogi kiskaput kihasználva tudják megúszni a kitoloncolást. Ezeknek vet véget többek közt az Országgyűlés elé terjesztett Stop Soros törvényjavaslat.

A Ripost értesülései szerint a hazánkba érkező migránsok már célzottan ezeket a Soros által busásan fizetett ügyvédeket kérik képviseletükre, akik mindenféle jogi kiskaput kihasználva próbálják elérni, hogy ne lehessen az illető bevándorlót kiutasítani az országból.

A Ripost arról is beszámolt, hogy a Soros szervezetek már a kezdetektől egyengetik a migránsok utaztatását Afrikától egészen a hőn áhított nyugat-európai célállomásig. A bevándorlást ösztönző és pártoló szervezetek hajói már az afrikai partoknál felveszik a bevándorlókat, hogy maguk hozzák Európába őket. Ennek köszönhetően már több százezer migráns jutott be az EU területére.

Emellett, ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, úgynevezett „migránsszótárokkal" segítik az illegális bevándorlókat, hogy hogyan verjék át a hatóságokat, és mire hivatkozva ússzák meg a beazonosítást és a kitoloncolást.

Emellett a Ripost arról is írt mai cikkében, hogy a migránsok zsebében van már annak a sorosista ügyvédnek a telefonszáma is, aki ingyen és bérmentve nyújt segítséget a bevándorlónak, hogy valamilyen úton-módon, kihasználva a jogi kiskapuk adta lehetőséget megússza a kitoloncolást.

A w2eu.info nevű honlap – amelynek már a neve is beszédes - részletes segítséget nyújt az Európába igyekvő migránsoknak, és itt található meg azoknak az ügyvédeknek is a telefonszáma, akik országokra lebontva, így hazánkban is a Soros-terv végrehajtásán, azaz Európának migránsokkal történő elárasztásán dolgoznak.

A Ripost felsorol pár jogi kiskaput is, amelyet a Soros-ügyvédek rendre alkalmaznak.

Például megsúgják a bevándorlónak, hogy jelentsék ki, hogy Szerbiába nem, csak és kizárólag a szülőhazájukba hajlandók visszatérni. A jelenlegi uniós eljárás szerint ugyanis joguk van ezt kérni.

Így máris meghosszabbítják a kitoloncolási időt, ameddig is a magyar államnak tartania kell őket, és meg kell szerveznie a hazautaztatásukat. Természetesen az állam pénzén. Ezt az időt pedig idegenrendészeti őrizetben töltik a bevándorlók.