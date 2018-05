Élete végéig börtönben marad a hajléktalangyilkos trafikrabló

Jogerősen tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi ítélőtábla szerdán azt a férfit, akit egy hajléktalan megölésével, valamint azzal vádoltak, hogy társaival több mint egy tucat betörést, rablást követett el 2013-ban és 2014-ben Baranyában.

Az ítélőtábla helyben hagyta a Pécsi Törvényszék tavaly októberi ítéletét. A 34 éves, többszörös visszaeső elsőrendű vádlottat, K. Krisztiánt, aljas indokból elkövetett gyilkosságban, életveszélyt okozó testi sértés kísérletében, súlyos testi sértésben, rablásban, lőfegyverrel visszaélésben és lopásban is bűnösnek találták.

A közlemény szerint az elsőrendű vádlott társai a gyilkosságban nem vettek részt, a többi erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény nagy részében viszont igen. Vagy társtettesek és bűnsegédek voltak.

K. Krisztián egy társasház lépcsőházában

acélcsővel támadott meg két hajléktalant,

miután az épületben takarító élettársa jelezte, hogy gondot jelent neki, hogy ott vannak. Mivel az ügyben eljárás indult, és a vádlott el akarta kerülni a felelősségre vonást, megkereste és

bozótvágóval támadta meg az egyik hajléktalant,

aki a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A férfinak anyagi gondjai voltak, ezért hat társával irodákba, lakásokba tört be, ahonnan pénzt és különböző tárgyakat vitt el. A zsákmányt a társaság tagjai kevesellték, ezért éles lőfegyvert, gáz-riasztópisztolyt, maszkokat, viperákat és egyéb, rabláshoz is alkalmas eszközöket szereztek, azokkal dohányboltokat is megtámadtak. K. Krisztián kétszer gázfegyverrel lőtt rá a trafikok eladóira. A rendőrség akkor fogta el őket, amikor egy pécsi ékszerbolt kirablását tervezték.

Októberben K. Krisztián hat társa közül négyen kaptak egy év és tizenhárom év közötti börtön- vagy fegyházbüntetést, a törvényszéki büntetőtanács egy vádlottat két év, három évre felfüggesztett börtönnel, egyet 180 ezer forint pénzbüntetéssel sújtott. A 7 vádlott közül 5 fellebbezett a törvényszék ítélete ellen.

A fellebbezések nyomán eljáró Pécsi Ítélőtábla - az írásos összegzés szerint - az első- és a másodrendű vádlott esetében a rablás előkészületében mellőzte a társtettességre utalást. A negyedrendű vádlott büntetését egy év szabadságvesztésre enyhítette, aminek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.