A Pontvelem Okos Program idén is meghirdette Az Ország Kedvenc Tanára versenyt, amelyre bárki nevezheti kedvenc általános iskolai pedagógusát, illetve bárki leadhatja rá a jól megérdemelt szavazatokat. A legtöbb szavazatot gyűjtő tanár lesz Magyarország Kedvenc Tanára, aki igen értékes díjazásban részesül. Az első 10 kedvenc tanár az elismerésen túl, szintén ajándékcsomagot nyer.

Mindenkinek van kedvenc tanára, aki megérdemelné, hogy megnyerje ezt a versenyt! A PontVelem Okos Program ismét lehetőséget ad erre! Nevezd Te is tanárod, kollégád, ismerősöd, hogy nyerhessen! Támogasd szavazataiddal, szólj másoknak is, mert megérdemli! A legtöbb szavazatot gyűjtő tanár lesz Az Év Kedvenc Tanára, amely önmagában is óriási elismerés.

Nevezz, szavazz és légy büszke! További információk itt.

A Magyarország Kedvenc Tanára verseny 2018. június 15-ig tart.

„A PontVelem Okos Program a tudatos iskolák és diákok programja. A program értékes nyereményekkel, játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, valamint a karitatív tevékenységre. A program sikerének a kulcsa az egyéni és közösségi motiváció, valamint a játékos gyűjtés, amely segítségével az általános iskolás gyermekek mellett a szüleik, családtagjaik is jobban odafigyelnek a környezetünk megóvására. Programunk működésének legfontosabb segítői az iskolák és tanárok, így a különböző aktivitások segítségével igyekszünk számukra is szórakoztató versenyeket és értékes díjakat kínálni. Komplex programunk már két nemzetközi elismerést is magáénak tudhat, amely igazi megerősítés számunkra.– mondta el Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Elektronikai termékeket forgalmazó vállalatként nagy hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre. Éppen ezért előszeretettel támogatunk olyan újrahasznosítással kapcsolatos programokat is, mint a Pontvelem Okos Program, amellyel lehetőséget teremtünk a fogyasztók számára, hogy a már nem használt elektronikai eszközeiktől, használt elemektől, környezetbarát módon válhassanak meg. A „Kedvenc Tanár" kezdeményezést is szívesen támogatjuk, mivel a felnövekvő generáció környezettudatos magatartásának kialakításában a tanároknak is óriási szerepe van." - tette hozzá Gurály Gergely, az EMOS HU Kft. operatív igazgatója.

Bárki nevezheti, támogathatja kedvenc tanárát, 2018. június 16-án kiderül, ki lesz Magyarország Kedvenc Tanára 2018-ban. A PontVelem Okos Program folytatódik, a következő tanévben. A program résztvevőinek újabb kalandokat és nyerési lehetőségeket kínál szeptembertől is.