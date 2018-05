Sokszoros a túljelentkezés a kadétképzésre

A kadétiskola tavaly indult el, de máris három-négy-, Budapesten idén már öt-hatszoros volt a túljelentkezés – jelentette ki a Magyar Időknek adott interjúban Balogh Zsolt alezredes, a Honvédkadét program szaktanára, aki a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája pedagógusaként oktatja a kadétképzésre jelentkező diákokat.

Úgy vélte, hogy a fiatalokhoz valóban "meg lehet találni az utat", tapasztalataik szerint elsősorban a sport révén. Honvédelmi, katonai versenyeket is rendeznek az iskolákban és egyéb helyszíneken.

Sikeresek a honvédelmi táborok is, amelyeket a Magyar Honvédség különböző helyőrségeinél szerveznek meg: népszerű a lövész-, a repülős, a túlélő- és a honvédsporttábor is.

"Ezek a programok erősítik a küzdőszellemet, az együvé tartozás érzését, a bajtársiasságot" – hangsúlyozta Balogh Zsolt, aki szerint ilyen úton is elérhetik a gyerekeknél, hogy a hazaszeretet ne csak homályos fogalom legyen számukra.

A táborokban és a kadétképzésen részt vevők megismerkednek az alapvető haditechnikai eszközökkel, így azok nem lesznek számukra ismeretlenek, ha a későbbiekben a katonai pályát választják. A lövészetek fejlesztik az állóképességet és a koncentrációt, továbbá a kadétiskolát végzett diákok úgy kerülhetnek a honvédséghez vagy más fegyveres testülethez, hogy tisztában vannak a biztonsági szabályokkal. A kadétok mindenképpen helytállnak a későbbiekben, ha a honvédséget választják.

A képzés abban is rendhagyó, hogy a heti öt testnevelésóra mellett még van két önvédelemóra is, később, a 11-12. osztályban pedig katonai közelharcot is tanulnak a kadétok. A Honvédkadét programnak van egy közismereti része, az iskolában tanítanak katonai ismereteket, hadtörténelmet, kéthetente lövészet van, haditechnikai ismereteket tanulhatnak, és megszerezhetik az európai számítógép-kezelői jogosítványt is a diákok. A kadétoknak vannak különleges tantárgyaik is, például a geopolitikai földrajz, ahol a térképészeti ismereteken át jutnak el egészen a társadalmi elemzésekig. Mindemellett az idegen nyelvet sem hanyagolják el.

"Az a célunk, hogy a diákjaink a katonai képzésben, a Szentendrei Altiszti Akadémián vagy például a Közszolgálati Egyetemen folytassák a tanulmányaikat, a 12. osztályban pedig sokan önkéntes tartalékos szolgálatot is szeretnének vállalni. Úgy próbáltuk felépíteni a képzésüket, hogy illeszkedjen a katonai képzés rendszerébe. Ha azonban valaki a kadétjaink közül mégsem a katonai pályát választja, honvédelmi ügyintéző képzést ajánlunk neki, amellyel civil közalkalmazottként, köztisztviselőként is a honvédséget szolgálhatja" – tájékoztatott az alezredes.