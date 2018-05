A nyári ruhák mellett az esernyőkkel is készülni kell a hétvégén. 30 fok feletti meleget és akár felhőszakadásokat is hozhat június első hétvégéje.

A június első napjaiban is marad a meleg időjárás. Pénteken néhol akár 34 fok is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvége csapadékosnak ígérkezik.

Pénteken csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten fordulhatnak elő záporok és zivatarok. Ezeken a helyeken viharos széllökésekre is lehet számítani.

A legalacsonyabb hőmérséklet 11-18, a legmagasabb 28-34 fok között valószínű.

A szombat is több órás napsütést ígér, de ezen napon már felhőszakadások is kialakulhatnak. Akár 14-20 fokra is visszahűlhet a levegő, de a napsütötte órákban 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Vasárnap is hasonló időjárás várható, az ország északkeleti harmadában várható csapadék. A minimumhőmérséklet 13-19, a maximumhőmérséklet 24-30 fok között alakul.