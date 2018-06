Dömötör: A biztonság Európában egyre inkább felértékelődik

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a kormány által a Parlamentnek benyújtott törvényekről, az európai helyzetről.

A politikus a Stop Soros törvény kapcsán aggódóknak azt tudja javasolni, hogy olvassák el annak szövegét, amiben világosan látszik, az illegális tevékenység visszaszorítása érdekében terjesztette be a kormány. Dömötör Csaba szerint ez azt jelenti, hogy a törvénynek az a célja, hogy aktivisták, aktivistacsoportok gyakorlatilag az embercsempészethez hasonlítható tevékenységet ne végezzenek, ne szervezzék, és ne segítsék az illegális bevándorlást.

Brüsszelben az elosztási mechanizmust erősítik, de az is látszik, a különböző európai választások következményeként olyan pártok kerülnek kormányra, amelyek nem akarják a kvótát, mellette már az sem mindegy, hogy mi lesz a jövő évi európai parlamenti választás végeredménye. Bármi is legyen a választáson – mondta el az államtitkár, addig meg kell erősíteni a védelmi rendszerünket, ennek egyik eszköze a Stop Soros törvénycsomag, a fizikai és a jogi határzár. A rendvédelmi szerveknek minden eszközt meg kell adni a határvédelemre, most és a jövőben is, a haderőreform keretében az a cél, hogy jó körülmények között védhessék meg a határt azok, akik ezt teszik. Erről szól a már meglévő rendvédelmi béremelési program is.

Elős helyen a biztonság

Magyarország kormány, ahogy eddig is, úgy ezután is biztonságot teremt itthon, azt is hangoztatva, a jelenlegi bevándorlási hullám többféle kockázattal járhat, ezek egyike az antiszemitizmus növekedése. Magyarország egy biztonságos ország, a biztonság Európában meg egyre inkább felértékelődik. A zsidó közösség jóval nagyobb biztonságban van Magyarországon, mint Franciaországban. A biztonság ugyanakkor pénzbe kerül, a magyar költségvetési tervezetben minden lehetőség megvan arra, hogy a tavalyihoz hasonlítva több forrás álljon rendelkezésre minden területen, legyen szó oktatásról, az egészségügyről és a rendvédelemről is.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.