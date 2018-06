Totális káosz a Jobbikban: Dúró leleplezte, kik léphetnek ki a frakcióból

Dúró Dóra legújabb Facebook-bejegyzésében gyakorlatilag megerősítette az Origo azon korábbi értesülését, miszerint többen otthagyhatják a teljes szétesés szélére jutott Jobbik frakcióját. Az ellenzéki párt frakciójából kizárt politikus azt is közölte, hogy mellette állt Volner János, Apáti István, valamint az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám. Olyanokról is említést tett, akik csak a nagy nyomás miatt szavaztak ellene, de valójában nem kérnek az álbaloldali fordulatot levezénylő bukott alakulatból.

Mint arról az Origo beszámolt, jobbikos körökből juttattak el hozzánk egy névsort, és a hozzá tartozó információkat. A frakcióból kizárt Dúró Dórán kívül 4-5 képviselő fontolgatja távozását a képviselőcsoportból. Ha ez így van, akkor elképzelhető, hogy a párt frakciójának harmada otthagyja a Jobbikot.

Minderre azt közölte Dúró Dóra: a frakcióülésen is felszólalt, és végig a támogatásáról biztosított engem a két legnagyobb szavazataránnyal megválasztott alelnök, Volner János és Apáti István, valamint az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám. Köszönöm nekik a korrekt kiállást ebben a szoros tisztújítási eredmény miatti politikai leszámolásban, ez bátorságra vall - írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében, amiben gyakorlatilag elismerte, hogy a listánk pontos volt azokról, akik nem kérnek a káoszba fulladt álbaloldali alakulatból.

Dúró azt is írta: bizonyára nemcsak hat képviselő lett volna a frakcióban, aki nem szavazza meg a kizárásomat, ha valóban titkos szavazás lett volna, azonban ilyen megfélemlítés közepette egy nagy asztalt körülülve, egymás írását látva (mert még csak nem is ikszelni kellett, tehát a kézírás is azonosítható) nem csoda, hogy ebből a frakcióból nem mertek többen szembemenni a frakcióvezetés elvárásával.

Áll a bál, jön a pártszakadás

Mint arról korábban beszámoltunk, a választások óta folyamatosan áll a bál a Jobbiknál, azóta napirenden van a kérdés, hogy kiszakadnak-e a régi Jobbik szellemiségét képviselő radikálisok a pártból, és ha igen, mikor. Dúró Dóra frakcióból való kizárásával pörögtek fel igazán az események, Toroczkai László közösségi oldalán írásban rögzítette a pártszakadást, sejtelmesen azt írta, a pártok jönnek, mennek. Ezt az álláspontját később megerősítette: szerinte a Jobbik egysége gyakorlatilag menthetetlen. Innentől kezdve viszont a legizgalmasabb kérdés, hogy milyen formában folytatják a radikálisok, és ki fog Toroczkaival tartani.