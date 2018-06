Kishúga szeme láttára omlott rá a pince a kisfiúra Mezőcsáton

Ahogy azt megírtuk, a kilenc éves Kevin barátjával és a kishúgával játszott, amikor rászakadt a fiúra a pince Mezőcsáton. A gyerek olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja. A helyiek nem értik, hogy miért nem kerítik körbe az üresen álló telket, ahol a tragédia történt.

Nem először játszottak a házukhoz közeli, üres telken a gyerekek. A gondozatlan udvarban egy pince áll. Arra mászott fel a kisfiú. A romos épület tetején ugrott egyet, a föld beszakadt alatta és egy szikla agyonnyomta. A fiú életén már nem lehetett segíteni.

Esélye se volt a túlélésre a gyereknek! Kevin édesanyja gyesen van a nemrég született babájával. Néha már nem lehetett követni, hogy a fiú a húgával éppen merre játszik. Most is vele és a legjobb barátjával indultak el otthonról arra a telekre. A két kicsi felmászott a pince bejáratánál álló sziklára, és Kevin eljátszotta, mintha megtartaná azt. A tragédia akkor következett be, amikor a gyerekek leugrottak: a lendülettől ugyanis elmozdult a szikla, és a rettenetes nagy kődarabok maguk alá temették Kevint. Szó szerint agyonütötték a gyereket!"

– mondta a tragédiáról egy mezőcsáti asszony.

A helyiek nem értik, hogy miért állt szinte szabadon a veszélyes terület, ugyanis a telken nemcsak a pince volt veszélyes: egy lefedetlen kút is áll ott.

Úgy tudjuk, a telek korábban magánkézben volt, majd az önkormányzaté lett, végül visszakerült az eredeti tulajhoz"

- mondja egy másik helybeli, aki azt is hozzáteszi, hogy vaskerítés volt a telek körül, de annak nagy részét már ellopták, így bárki bármikor bemehet az üresen álló udvarba.

A baleset helyszínéről a meghalt kisfiú húgát is kórházba vitték. Barátjuk könnyebb sérüléssel megúszta.

A telek tulajdonosát is számon kérhetik

"Ha tudott arról, hogy veszélyforrás van a telkén, és a kerítés is hiányos volt, valamint azzal is tisztában volt, hogy a területen gyerekek szoktak játszani, úgy nem maradhat el a felelősségre vonás, de akár kártérítési per is indulhat ellene" - mondta el a Blikknek egy ügyvéd.

Dr. Györei Péter szerint figyelmeztető táblát kellene kitenni.

Abban az esetben, ha van veszélyforrás egy ingatlanon, akkor azt vagy el kell keríteni, vagy ki kell táblázni, hogy nem biztonságos a terület, az adott építmény. A fedetlen aknát vagy kutakat is kötelessége a tulajdonosnak valamivel lefedni"

- teszi hozzá a szakember.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.