A Jobbik szimpatizánsok úgy tűnik nem túlzottan elégedettek az aktuális pártvezetés tevékenységével, és ennek keményen hangot is adtak a szűk többséggel pártelnökké választott Sneider Tamás Facebook-oldalán. A vihart az váltotta ki, hogy Toroczkai László tegnapi kommentjében kitálalt arról, hogy többek közt Sneider Tamás javaslatára meg akarták segíteni a nőverő Juhász Péter által vezetett Együtt nevű szélliberális mikroképződményt az anyagi csődtől. Sneider erre válaszként közzétett egy bejegyzést amelyben mindent tagadott és lehazugozta Toroczkait: „Befejeztem Toroczkai Lászlóval mindennemű párbeszédet. Nem azért, mert 10. napja képtelen válaszolni a levelemre, hanem azért, mert ordas hazugságot írt rólam." Nem csoda, hogy a párt szimpatizánsai csak kapkodják a fejüket és mélységesen elítélik a történteket. Időközben Toroczkai László is reagált Sneider bejegyzésére, amelyben emlékeztette a pártelnököt, hogy még elnökségi levelezés is volt az Együtt megsegítéséről.

Nos a kommentelő Jobbik szimpatizánsok a fentiekre reagálva keményen elmondták a véleményüket, és kifejezték elégedetlenségüket a pártvezetés épp a belső - kommunista időket idéző - leszámolással foglalatoskodó politikájával szemben.

Mint ismeretes: Toroczkai László ellen fegyelmi eljárás van folyamatban - amelynek a végeredményét már előre megtudhattuk Gyöngyösi Mártontól - Dúró Dórát pedig kizárták a Jobbik frakciójából.

Íme a bejegyzések:

Sneider Úr de Jobbik miért lett az ami most ? Egy kicsit a nemzeti oldalra is figyelni kellene mert valamikor ők tették a jobbikot parlamenti párttá nem a libsi komcsi szarok sehová nem vezet a polkorrekt maszlag ! Lassan mindenkinek be hódoltak! írja az egyik kommentelő.



Kijelenthető tehát, hogy a párt megmaradt szimpatizánsai nem túlzottan örülnek a belső leszámolásnak, valamint úgy tűnik sokan állnak Toroczkai László és Dúró Dóra pártján.

Olaj volt csak a tűzre az a hír, miszerint a Jobbik a szélsőliberális, Juhász Péter korábbi drogliberalizációs aktivista által vezetett Együtt nevű pártot akarta megsegíteni.

Toroczkai László is reagált

Toroczkai szintén egy Facebook-kommentben reagált arra, hogy a Jobbik elnöke lehazugozta, és kifejtette, hogy még elnökségi levelezésben is beszélgettek az Együtt megsegítéséről:

Tamás, Te is tudod, hogy nem csupán szóban, de még az elnökségi levelezőlistán is szó volt az Együtt vezetőinek, Gyurcsány és Bajnai embereinek pénzügyi megsegítéséről, Jobbikos forrásból." Ezután pedig felkérte Sneider Tamást, hogy pereljék be, hogy kiderüljön az igazság.

Kifejtette azt is, hogy mi a véleménye a sokszor emlegetett néppártosodásról:

Ha a néppártosodás elvtelenséget jelent, akkor nem kérek belőle. A népet szeretem, de a néppártosodás szót mára teljesen lejárattátok."

