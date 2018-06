Szárnyal a Fidesz-KDNP népszerűsége: már hárommillióan szavaznának rá

A Fidesz–KDNP-pártszövetség a kormányalakítás után tovább növelte támogatottságát, az ellenzéki pártok népszerűsége viszont tovább csökkent – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Időknek készített kutatásából.

Ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz-KDNP 54 százalékot szerezne, ez két százalékponttal több, mint az egy hónappal ezelőtti adat.. A konzervatív erők tábora közel négyszázezer választópolgárral bővült - írja a Magyar Idők.

Az április nyolcadikai választáson nagyjából 2,6 millióan szavaztak a pártszövetségre, így kétharmados felhatalmazást kaptak a kormányalakításra. A Nézőpont kutatásai alapján most már hárommillióan szavaznának bizalmat Orbán Viktoréknak. Összességében a Fidesz–KDNP-re tehát többen szavaznának most, mint az összes ellenzéki pártra együttvéve.

Az ellenzék viszont stagnál, vagy visszaesett. A Jobbik ugyan megmaradt a második legnagyobb erőnek, de támogatottságát egyáltalán nem tudta növelni. A szavazatukat biztosra ígérők közül ugyanúgy tizenkilenc százalékuk szavazna rájuk, mint a választások után.

A balliberális pártok a választási vereségük után jelentős számú szavazót is vesztettek. A Nézőpont felmérése arról tanúskodik, hogy egy most vasárnapi választáson az MSZP–Párbeszéd nem kerülne be a parlamentbe. Az LMP a párton belüli feszültségek ellenére ugyanúgy hat százalékot szerezne, mint egy hónappal ezelőtt.

A Gyurcsány Ferenc vezette, a határon túli magyarok elleni kirohanásairól is ismert párt legvalószínűbb listás eredménye öt százalék lenne egy most vasárnapi választáson. Így éppen meglenne a parlamenti bejutáshoz szükséges szavazatarány.

Aparlamentbe be nem került pártok közül összesen kettőt lehet még mérni: egyik az olimpiaellenes kampányával ismertséget szerző Momentum mozgalom, a másik pedig a viccpártként aposztrofált Kétfarkú Kutya párt. Míg előbbi négy százalékkal kalkulálhatna, addig utóbbi csupán kettővel egy választáson. A teljes lakosság körében elenyésző a támogatottságuk, Fekete-Győr Andrásékat a magyarok két százaléka támogatja, a kétfarkúakat pedig egy.