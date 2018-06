A Jobbik végórái: már saját emberei is otthagyják Vonáékat

Szabó Ákos nagykátai elnök Facebookon jelezte, lemond tisztségéről, és otthagyja a Jobbikot, mert nem tetszik neki, hogy kiszolgálói lettek Brüsszelnek és a CEU-nak. Egy későbbi bejegyzésében pedig arról írt, a 2018-as országgyűlési választásokra „konkrétan elfogytak" a jobbikos aktivisták, „ígéretekkel, győzködéssel, pénzzel" kellett embereket toborozni számos választókerületben. A Jobbik felsőköreiben és a párt középvezetői szintjén is egyre nagyobb méreteket ölt a válság. A pártvezetés pedig továbbra is tehetetlen.

Egyre nagyobb a baj a Jobbikban, a pártvezetés képtelen kezelni a pártban kialakult helyzetet. Az egy dolog, hogy a mezei párttagok információnk szerint „nagyobb hullámban" hagyják ott Sneideréket, de a párt vezető testületeibe is begyűrűzött a válság. Megírtuk, Dúró Dóra frakcióból való kizárásakor az egységesnek gondolt frakcióban is megmutatkoztak a törésvonalak. Sőt, az ennél szűkebb körű döntéshozó szervben, az országos elnökségben is komolyabb problémák mutatkoznak: a Magyar Idők arról írt, hogy a két legnépszerűbb alelnökre Volner Jánosra, és Apáti Istvánra is ugyanaz a sors várhat, mint Dúróra.

A nagykátai elnöknek elég volt, hogy kiszolgálói lettek az EU-nak és a CEU-nak

Nincs szükség tisztogatásra, fegyelmikre a párt középvezetői szintjén, ők saját maguk döntenek úgy, hogy elég volt a Jobbikból. A napokban Szabó Ákos nagykátai elnök jelezte közösségi oldalán, hogy lemond a nagykátai alapszervezet vezetéséről, és kilép a pártból.

Szabó azért jutott erre a döntésre, mert nem tud olyan emberekkel közösséget vállalni – főleg ha azok a párt vezetői –, akik nyugodtan és következmények nélkül elvehetik a Jobbik lelkét, hazugságnak nevezhetik azt, amire ő és sok bajtársa az életüket tették.

Döntésének további okai a következők voltak:

Vonáék megszegték a párt Alapító Nyilatkozatát

A Jobbik kiszolgálója lett az Európai Uniónak, a „nyugati ügynökszervezeteknek" (CEU) és az oligarcháknak.

Akik felvetették a problémákat, azokat le Fidesz-bérencezték.

Szabó kiemelte, hogy 16 évesen csatlakozott a Jobbikhoz, ami szerinte akkor egy olyan parlamenten kívüli hazafias párt volt, ahol nem a pénz és a hatalom diktált, hanem a hit és az elvek. Az ügy pikantériája, hogy Szabó 2017 márciusában lett a Jobbik nagykátai elnöke, pedig ekkor már Vona Gábor és Szabó Gábor párigazgató keményen szűrte a számukra elfogadható kádereket.

Szembenézés a problémákkal: nem volt elég aktivista

Egy későbbi bejegyzésében pedig azt elemezte, hogyan került ilyen helyzetbe a párt. Szabó szerint a „évtizedes sérelmek és kezeletlen vagy rosszul kezelt problémák mentén kialakult klikkek, továbbá személyes küldetések mentén létrejött érdekcsoportok miatt" szét fog szakadni a párt. Komoly problémákról számolt be: a Jobbik jobb időkben több mint tízezres politikai közösség volt, amely az elmúlt években elkövetett hibás taktikai és személyi döntések miatt teljesen szétforgácsolódott. Elárulta, hogy a 2018-as országgyűlési választásokra „konkrétan elfogytak" a jobbikos aktivisták. Ennek eredményeképpen „ígéretekkel, győzködéssel, pénzzel" kellett számos embereket toborozni. Szabó szerint a pártvezetés okozta ezeket a „mély sebeket" saját táborában.

Írásának végén üzen a Toroczkai által szervezett Mi Magunk tagjainak is: „építsenek valódi megbonthatatlan közösségeket, őrizzék a jobboldaliság tüzét és adják át minél több embernek az igazságot."

A Jobbik veszprémi arca is megunta a balratolódást

Korábban megírtuk, hogy Szabó Ákos esete közel sem egyedi: Orbán Imre, a Jobbik Veszprém megyei képviselője, korábbi megyei elnöke is dobbantott a balra tolódó pártból. A politikus úgy látta, a pártban úgy döntenek, mint a bolsevikok, és ezért inkább kilépett, mert még annyi örömöt sem szeretne nekik adni, hogy kirúgják. A bolsevikok módjára döntő" pártvezetés számára kérdései is voltak:

Az elmúlt két évben elkövetett baklövéseitekért melyikőtök fog az etikai bizottság elé állni?

Ki áll az etikai bizottság elé, mert elmondása szerint elvette a párt lelkét?

Ki áll az etikai bizottság elé, mert elmondása szerint hazudtunk a párt retorikáját illetően?

Ki áll majd az etikai bizottság elé, mert anyagi csődbe vitte a pártot?

Ezekre egyelőre nem kapott választ, de feltehetően nem is fog, mert meg sem várta azt, inkább kilépett a Jobbikból.