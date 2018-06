Soros György köztársasági elnökjelöltjének állampárti múltja

A Demszky Gábor-féle ELTE-s maoista társasággal kapcsolatos iratokban többször megjegyzik, hogy a csoport tagjainak jelentős részének védettsége, állampárti, állambiztonsági védőhálója van - írja a Pesti Srácok rendkívül izgalmas, az állampárti múlt világába kalauzoló írása. A cikkből kiderült, hogy Majtényi László anyja az ÁVH, majd a BM hadnagya volt, titkos ügykezelő, idősebb korában pedig marxizmus-leninizmust oktatott a BM-ben. Nevelőapja a Honvédelmi Minisztérium kinevezett polgári alkalmazottja volt, apja pedig rendőrtiszt. Saját maga pedig az ELTE elvégzése után rögtön a hadiüzemként védett és kezelt MAHART jogtanácsosa lett. Ismert, ez a Majtényi László volt a komplett baloldal köztársasági elnökjelöltje tavaly márciusban, aki az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökeként súlyos Soros-pénzek felett diszponált. Összeér a két világ.

Nagyon sok rendszerváltó értelmiségi (akik jelentős részben korrupt politikusokká váltak) hátterében megtalálhatóak az ÁVH-s, állambiztonsági szülők – ezzel a felütéssel indít a Pesti Srácok rendkívül izgalmas, az állampárti múlt világába kalauzoló írása. A cikk Soros György egykori köztársasági elnökjelöltjének családi hátterét, és a Majtényi családnak a szocializmussal való kapcsolódási pontjait tárja fel. A szerző előrevetíti, hogy a magát mindig függetlenként meghatározó Majtényi László életútjának eddig kevésbé ismert részleteinek megismerésével személye egészen más megvilágításba kerül.

Édesanyja fegyvereket szerzett az illegális kommunista pártnak

„Kenyeres András r. százados elvtársnak BM rendőrtiszti Főiskola [...] Értesítelek, hogy Uj Gézáné ny. r. fhdgy. Szül.: 1926 [...] elvtársat 1985. június 4-én 2000 Ft segélyben részesítettük” – ezzel a jutalmazással kezdődik Új Gézáné (korábban Majtényi Jánosné) állambiztonsági személyi dossziéja, akinek karrierje az illegális kommunista párttal kezdődött. Majtényi László édesanyja 1944 nyarán került kapcsolatba a kommunistákkal, ahol „folyamatosan fegyvereket szereztek” a pártnak. Nem csoda, hogy Derzsi a második világháború végeztével belépett az akkorra már legális Magyar Kommunista Pártba, majd sok egykori illegális kommunistához hasonlóan az ÁVH-nál (Államvédelmi Hatóság) folytatta.

Ez röviden annyit jelent, hogy Soros György hazai köztársasági elnökjelöltjének egyik felmenője az elszabaduló kommunizmus legsötétebb időszakában dolgozott az állambiztonságnak.

A rendszer iránti feltétlen és kritika nélküli lojalitását már ekkor megmutatta: dokumentáltan szerepe volt egy koncepciós eljárásban. ÁVH-s időszaka alatt házasodott össze első férjével, Majtényi Jánossal, rövid házasságuk során született meg 1950-ben közös gyerekük, Majtényi László. Azonban az ezt követő évek nem igazán voltak sikeresek Derzsinek: előbb 1952-ben elváltak, majd picivel később kirúgták az ÁVH-tól. A Majtényi anyuka a forradalmat már a Széchényi Könyvtárban élte meg, meglehetősen sajátosan:

[...] A szovjet csapatok kivonulása utáni napokban bujkálnom kellett, mivel, mint >orosz kémet< el akartak fogni. 1956 novemberében a VIII. kerületi Pártbizottságon jelentkeztem munkáért, ahol megszerveztük az éjszakai plakátragasztást, melyet még egész decemberben és január elején is folytattunk. Ezekért a dolgokért 1957-ben >Kommunista helytállásáért< emlékplakettet kaptam.

Majtényi anyjának legfőbb vágya volt, hogy marxista-leninista filozófiát oktathasson

Az elvált, kisfiát egyedül nevelő Derzsi Magdolna a megtorlás időszakában tért vissza a hírhedt Belügyminisztériumhoz gépírónőként, titkos ügykezelőként, majd adjunktusként dolgozott. Utóbbi kapcsán egyik minősítésében az volt olvasható, hogy minden vágya, hogy a marxizmus-leninizmuson belül a filozófiát iskolai szinten taníthassa. A forradalom leverése után (ahol megúszta, hogy „orosz kémként” elfogják) , másodszorra is megházasodott. Férje, Uj Géza 1963-ban a Honvédelmi Minisztérium polgári alkalmazottja lett. Uj már idejekorán, 1945-ben belépett a kommunista pártba. A magánélete mellett a karrierje is egyenesbe jött, hiszen marxista-leninista filozófiát oktathatott a BM-ben. 1981-ben helyezték hivatásos állományba.

Majtényi László jogászként a hadiüzemnek tekintett Maharthoz került egyetem után

A Majtényi család eddig nem ismert titkait feltáró írás az anyuka életútjának ismertetése után rátért magára Majtényi Lászlóra. A helyzet a következő volt:

az anyuka marxizmust-leninizmust oktat, vérbeli, régi kommunista, volt már titkos ügykezelő, gépírónő, pontosan ismeri az állambiztonság és a BM múltját, (akkori) jelenét.

Volt férje alezredes, majd őrnagy, az állambiztonsági iratokban, mint „Majtényi János (Moskovits János) szabósegéd”, rendőrtiszt szerepel.

A fiú nevelőapja Új Géza a Honvédelmi Minisztérium kinevezett polgári alkalmazottja volt. 1979-ben már nyugdíjas, de még akkor is a HM-nek dolgozik.

A Majtényi család körül mindenhol a hálózat emberei, a kommunista diktatúra kisebb-nagyobb fogaskerekei találhatóak meg.

Az ifjú Majtényit, az ELTE ÁJK jogászhallgatóját az állambiztonsági dossziék az egyetem Demszky Gábor, „Mao Laci”-féle maoista, szélsőbaloldali csoportjához sorolták. A jelentések szerint ő is egyetértett azzal a vörös kokárdás megmozdulással, amelyet 1972. március 21-ére, azaz a Tanácsköztársaság kikiáltásának „ünnepére” időzítettek.

Soros köztársasági elnökjelöltje 1975-ben elvégezte az ELTE-t, majd rögtön a Magyar Hajózási Zrt. (Mahart) jogtanácsosa lett.

Ezzel egy olyan kiemelt vállalathoz került, ahol nagyon gondosan kiválogatták az alkalmazottakat. A Mahart hadiüzem volt a diktatúrában, így csak bizalmi elvtársakat alkalmaztak. Nem véletlenül: a katonai szolgálat, az MNVK-2 alá tartozó állami vállalat részt vett a legsötétebb ügyekben (fegyvercsempészet, kábítószer-csempészet).

A cikk szerzője az olvasó fantáziájára bízza a dolgot: Ha elképzeljük, hogy a titkos ügykezelő gyermeke egy olyan állami vállalathoz került, ahol igazán kényes iratokba is beletekinthetett, akkor azért egyre inkább összeáll a kép. Még egyszer: Majtényi anyja ugye elkötelezett BM-es, akkor már adjunktus, a régi gárda veteránja volt; apja alezredes; nevelőapja pedig éppen a HM embere. Innen nézve a legkevésbé sem tűnik véletlennek, hogy Majtényi éppen a Maharthoz került.

A szerző azért kiemeli, semmi sem bizonyítja, hogy Majtényi a hálózat embere lett volna, de szerinte ez nem is lényeges. Úgy látja, hogy Majtényi László a bővebben értett hálózathoz, a kommunista diktatúra bizalmi köréhez tartozott már fiatalon is. Innen jött, innen emelkedett ki, úgy, hogy erről korábban egy szót sem ejtett. További érdekesség, hogy felesége az a Kárpáti Magdolna volt, aki korábban alapszervezeti KISZ-titkár volt.

Majtényi a politikában is szerencsét próbált, mint Soros embere

2017 márciusában Áder János államfő mellett Majtényi László is harcba szállt a köztársasági elnöki posztért, a teljes baloldal támogatta. Persze, gyakorlatilag semmi esélye nem volt, ennek megfelelően alul is maradt a parlamenti szavazáson. Sokkal érdekesebb ennél, hogy ki is az a Majtényi László, és miért vállalta el ezt a teljesen lehetetlen feladatot? A válasz egyszerű: Majtényi jelenleg annak az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek elnöke, amely 137 millió forintot kapott 2009 és 2015 között Soros Györgyhöz köthető forrásokból. Emiatt és más kapcsolódási pontok miatt a magyar közvélemény Soros György embereként tekint rá.