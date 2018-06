A pénzét és a házát is kicsalta a 62 évvel idősebb férfitól

A nő kihasználta a nála 62 évvel idősebb férfi betegségét, és kicsalta tőle a pénzét és a házát. A nő az ajándékozási szerződés megírása után egyből beköltöztette családját a férfi házába. Az ügyészség csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene.

A nő 2016 tavaszán ismerkedett meg az akkor 92 éves férfival, aki időskori demenciában szenvedett. A 30 éves nő megtudta, hogy a férfi egyedül él Budapesten egy XX. kerületi házban, és hogy jó nyugdíjat kap. Elhatározta, hogy a kiszolgáltatott helyzetű férfitól megszerzi a ház rá eső tulajdonrészét, és annyi pénzt, amennyit csak tud.A nő a férfi bizalmába férkőzött, és elhitette vele, hogy ő csak jót akar neki.

2016 áprilisában a nő elvitte az ügyvédjéhez a férfit, akinek úgy mutatta be, mint az élettársát. Ajándékozási szerződést írtak, amivel megszerezte a férfi tulajdonjogát a XX. kerületi házban. Nem sokkal később a nő nagy családja be is költözött a házba. Az osztott tulajdonú ház másik tulajdonosa észrevette, hogy a férfi még csak a nevüket sem tudja azoknak, akik beköltöztek a házba.

A nő többször is rávette a férfit, hogy vegyen le neki pénzt a bankszámlájáról. 290 ezer forintot csalt ki így az idős férfitól.

Összesen 9 millió forintot csalt ki a 92 éves, beteg férfitól.

A férfi állapota folyamatosan romlott, majd idén márciusban meghalt.

Az ügyészség csalás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a nő ellen.