Elképesztő: Hadházy Ákos megint magyarázkodik, miért vette át mandátumát

Gigantikus, és meglehetősen nehezen értelmezhető magyarázkodásba kezdett ismét az LMP-s politikus azzal kapcsolatban, hogy ígérete ellenére miért kellett átvennie a mandátumát. A közösségi oldalán írtakban volt minden: egy állítólagos, megalkuvó ex-politikustárs, aki rávezette arra, hogy nehéz feladni a küzdelmet, megvezetett ellenzéki politikusok, és kemény fideszezés. A hosszas mellébeszélés végén csak ki bukkant a lényeg írásából: „a képviselői státusz ad valamennyi védelmet." A kör bezárult, az elmúlt hetekben nyomozás indult a Hadházy-család gyanús földszerzési ügyében.

A jelek szerint képtelen abbahagyni a magyarázkodást a két évre minden párttisztségtől eltiltott Hadházy Ákos mandátum ügyében. Ismert, 2017 elején a következőket mondta az LMP politikusa:

ha a Fidesz marad kormányon, akkor nem akarok képviselő maradni.

Másfél év alatt azonban nagyot fordult vele világ, és szó szerint két kézzel kapaszkodik a hatalomba, vagy legalábbis a képviselői helyébe. A Fidesz-KDNP pártszövetség ismételten kétharmadot szerzett a választáson, Hadházy bejutott listáról a parlamentbe, azonban esze ágában sem volt lemondani mandátumáról. Helyette lemondott minden pártbeli tisztségéről, azonban a kettő távolról sem ugyanaz. Hogy mentse magát a politikai értelemben szorult helyzetből, rájátszva a választás utáni ellenzéki megmozdulások hangulatára, kijelentette, nem vesz részt a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül egyedüliként így is tett, és feltehetően az ellenzéki szavazóknak tetszett ez a húzása, hiszen karakán politikus benyomását kelthette, aki dacol a kormánnyal. Csakhogy utólag saját maga ismerte el, hogy ez bizony „gyönge dolog" volt, és többször is aláhúzta, hogy az időhúzás ellenére beül az Országgyűlésbe. Ennek hétfőn jött el ideje, hosszas közjáték után letette esküjét a politikus. Alaposan előkészítette a dolgot, többször is gigantikus magyarázkodásba kezdett a történet kapcsán. (erről itt és itt írtunk)

Hadházy-féle magyarázkodás újra

Ma leteszem az eskümet. Kövér Lászlónak köszönhetően a napirend után, üres teremben, minden ünnepélyesség nélkül. – kezdte a tőle megszokott vagdalkozást közösségi oldalán az LMP korábbi antikorrupciós szóvivője. Miért ülök be mégis? – tette fel ezután a mindenkit érdeklő kérdést, azonban a válasz meglehetősen felemásra sikerült. Egyrészről elismerte, valóban mondott olyat, hogy a Fidesz győzelme esetén nem akar képviselő maradni, másrészről viszont ismét el kezdett magyarázkodni, hogy miért is ül be a parlamentbe. Eddig nagyjából tiszta sor volt, mit akart mondani Hadházy, ezután viszont finoman szólva is homályba vész a történet.

Hadházy magyarázata szerint volt akkor „egy nagyon zavarbaejtő, de alapvető fontosságú kérdéseket érintő beszélgetése egy kifejezetten intelligens, a pártot azóta, már elhagyó politikussal." Ez az illető azt KÉRTE tőle, hogy fogja magát kicsit vissza, és az igazán durva dolgokat ne mondja el, vagy ne ő mondja el, inkább „írassa inkább meg"egy újságíróval. A kéretlen tanácsadója szerint erre azért van szükség, mert úgy látja, hogy a médiában jelentős befolyása van a kormányoldalnak. Megdöbbentőnek, és erkölcstelennek tartotta a kérést, és az ígéretét megszegő politikus nagyon nagy butaságnak gondolta „ezt a MEGALKUVÁST." Sőt, tudta fokozni a kígyót-békát dobálást a pártot elhagyó politikusra: „Beszélgetőtársam javaslata nem csak etikátlan, hanem butaság is." Hadházyt annyira felhúzta a beszélgetőtársa által tanúsított megalkuvás, hogy el kezdett másokat is megkérdezni arról, hogy a megalkuváson kívül látnak-e bármilyen stratégiát a Fidesz esetleges 2018-as győzelmének ellensúlyozására. Balszerencséjére nem kapott ilyen válaszokat és ezért állította korábban, hogy nincs értelme egy 2018-as vereség esetén tovább politizálni.

És aztán az eddig is hiányos logikai lánc, hopp, megszakad, és már ott tartunk, hogy Hadházy beül a parlamentbe.

Az indoklásféleség így sikerült: „ha viszont nem hinnék abban, hogy a jelenlegi keretek között legyőzhető a kormány, akkor miért vállalom mégis? Mert nehéz feladni!"

Összegzésképpen: Hadházy Ákos azzal indokolta, hogy korábbi ígérete ellenére mégis beül a magyar Országgyűlésbe, mert nehéz feladni. Erre egy, azóta az LMP-ből kilépett párttársa vezette rá megalkuvó KÉRÉSével. Hogy létezik-e a rossz, kellemetlen, behódoló tanácsokat adó illető, vagy csak az LMP-s politikus fejében létezik csupán, az valószínűleg Hadházy titka marad.

Hadházy kimondja: a mentelmi jog miatt kell a mandátum

A magára demokrataként tekintő politikus annyira belehergelte magát a magyarázkodásba, hogy olyan egészen meredek állításokat tett, hogyha szükséges, az Orbán-kormány ellen el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig. Ennek kapcsán hozzátette, hogy ha a kormány által diktált „piszkos játékszabályok miatt nem lehet leváltani őket, akkor ezeket a szabályokat fel kell rúgni." Hiába a dühös hangnem, hiába a nehezen értelmezhető magyarázkodás, a lényeg az utolsó sorban olvasható:

Végül természetesen vannak prózai indokaim is arra, hogy miért ülök be ebbe a színházba. A képviselői státusz pl. ad valamennyi -nem sok- védelmet.

Bár közösségi oldalán teljesen más gondolatok követték, valószínűleg az igazság itt van: az elmúlt hetekben nyomozás indult a Hadházy-család gyanús földszerzési ügyében. Ebben az esetben pedig a mentelmi jog jól jöhet a korrupciógyanúba keveredett politikusnak.