Halálba kergette magyar feleségét a francia rocksztár

Öngyilkosságba kergette az ismert francia rockénekes, Bertrand Cantat magyar feleségét, Rády Krisztina műfordítót, a Párizsi Magyar Intézet egykori művészeti vezetőjét a legújabb gyanú szerint. Arról, hogy halálához közvetlen köze lehetett a férfinak, volt ügyvédje a napokban tett vallomást. A zenész rettegésben tartotta a nőt, aki csak az öngyilkosságban látta a kiutat, annak ellenére, hogy két kisgyereke volt. A férfit korábban egyszer már elítélték az akkori barátnője meggyilkolásáért.

A rockénekes ellen azután indítottak eljárást, hogy volt ügyvédje vallomást tett ellene – írja a Le Journal du Dimanche. A bordeaux-i ügyészség ezért vizsgálatot indított Rády Krisztina 2010-es öngyilkosságával kapcsolatban.



A rockénekest azzal gyanúsítják, hogy

erőszakosan viselkedett feleségével, ez vezetett a nő halálához.

A lehető leghamarabb ki akarják hallgatni a zenészt - írja a Le Figaro.

Közben állítólag Bertrand Cantat is kérte az új meghallgatást. Mostani ügyvédje, Antony Lévy

azt mondta: Belefáradtunk abba, hogy nem válaszolhatunk a vádakra.

A vádak pedig igen súlyosak, ezek szerint az énekes rettegésben tartotta volt feleségét, aki azt gondolta, csak úgy menekülhet meg a terror elől, ha öngyilkos lesz.

Nemcsak fizikai vagy szexuális zaklatás létezik, hanem lelki nyomásgyakorlás is, abban is meg lehet törni. Főleg, ha az huzamosabb ideig tart és intenzív – mondta az Origo kérdésére Makai Gábor pszichológus.

Szerinte az ilyen esetekben felbomolhat a pszichés egyensúly, a személyiség torzzá válhat. Az adott ember kevésnek, nem szerethetőnek érezheti magát, és azt gondolhatja, hogy az adott helyzetből nincs kiút. Vagy ha van, az kizárólag az öngyilkosság.

A szakember azt is mondja, hogy bántalmazó és a bántalmazott között egyfajta függőség alakulhat ki, utóbbi pedig azt gondolja, hogy értéktelen előbbi nélkül. Ezenfelül pedig elkezdhet félni mindentől, mindenkitől, a világ a fenyegetővé válhat, biztonságot pedig kizárólag a bántalmazó közelsége nyújthat.

Legalábbis így érzi.

Cantat egészen biztosan torzult, patológiai személyiség, egy agresszor. Képtelen lehet az indulatait kordában tartani, a probléma megoldására és a feszültség csökkentésre is a fizikai az erőszakot alkalmazhatja – teszi hozzá a Makai.

Ez utóbbit erősíti, hogy

a férfi egyszer már gyilkolt.

2003-ban Litvániában megölte akkori barátnőjét, Marie Trintignan francia színésznőt (a nagy francia színész, Jean-Louis Trintignan lányát). Részegen halálra verte. 8 évre ítélték, de négy év után szabadon engedték. Ebben, hogy a teljes büntetés fele után szabadulhasson, a volt felesége, Rády is rendszeresen közbenjárt.

A kérdés most az, hogy el lehet-e valakit ítélni azért, mert a felesége öngyilkos lett? A válasz pedig az, hogy önmagában nem, csak akkor, ha konkrétan ő vette rá, hogy ölje meg magát, vagy ha ahhoz segítséget nyújt. Mondjuk, ha ő ad hozzá mérget, gyógyszert, esetleg fegyvert. De még ezekben az esetekben is nagyon nehéz a bizonyítás - mondja Borbély Zoltán ügyvéd.

De azért is el lehet valakit ítélni, ha lát egy öngyilkosságot, és tudja, hogy az adott ember meghalhat, és szándékosan nem segít, noha az életét megmenthetné. Ez szintén bűncselekmény. Ez emberölésnek számít.

Az öngyilkosságban közreműködés azonban súlyos bűncselekmény.

A rendőrség most Cantat zenekaron belüli üzeneteit is vizsgálja, amelyből kiderül, hogy a zenekar tagjai is tisztában voltak Cantat erőszakosságával és azzal, hogy a nő komoly veszélyben van.

A francia sajtóban az elmúlt években rendszeresen jelentek meg olyan állítások, miszerint Cantat erőszakosságával kergette volt feleségét és két gyermeke anyját öngyilkosságba. Az ügyben a bordeaux-i ügyészség 2013-ban már újraindította a nyomozást, miután nyilvánosságra került egy magyar nyelvű felvétel, amelyben halála előtt Rády Krisztina a szüleinek hagyott üzenetében arról beszél: rettegett erőszakoskodó volt férjétől. Az ügyészség akkor azt feltételezte, hogy Rády halálához köze lehetett a testi és lelki erőszaknak, amelyet volt férje gyakorolt rá, de végül nem indult eljárás a zenész ellen.

Cantat, aki az 1980-as években alapított Noir Désir nevű zenekarával hosszú időn át volt a francia rock vezető alakja, február végén turnéra indult, hogy új albumát népszerűsítse. Több helyen tiltakoztak ellene, és az egyik legnagyobb presztízsű párizsi koncertterem, az Olympia, a közrend megzavarásának veszélye miatt le is mondta fellépéseit.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!