Magyar általános iskolába ment be egy medve

Több abonyi emlékezetes reggelre ébredt június 4-én. A Bors szerint többen is láttak egy medvét a város utcáin sétálni. Most van a medvék párzási időszaka, előfordul, hogy egy-egy állat ilyenkor több száz kilométert is gyalogol.

Nem mindennapi látványra ébredt néhány abonyi lakos hétfő reggel, ugyanis néhányan a hajnali órákban láthatták Vackort, a környéken kóborló medvét.

A Bors azt írja, hogy a hajnali órákban a medve több ház kerítésén is benézett,

majd az általános iskola erdős udvarán át távozott a településről.

Érdekesség, hogy amikor az abonyiak telefonon értesítették a rendőrséget, a rendőrök nem vették komolyan a dolgot: azt hitték, hogy egy kutyát néznek medvének.

A rendőrség végül délután kiért a helyszínre, nyomokat kerestek.

A Bors szerint május és június között van a medvék párzási időszaka, így nem teljesen szokatlan, hogy akár több száz kilométert is bejárnak. Több mint egy hete is láttak egy medvét Somoskőújfalun, azóta gyakorlatilag kétnaponta bukkant fel valahol. Pétervásárán, Kálon, Füzesabonyban is feltűnt az állat.

Volt olyan is, aki az állat kilövését követelte, azonban ez nem opció, szükség esetén azonban be lehet fogni az állatot. A Bükki Nemzeti Park folyamatosan figyeli a medvék útvonalát.