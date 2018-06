Nyári bőrbetegségek: napgomba, melegkiütés vagy ekcéma?

Hirtelen robbant be a nyár – márciusban még a befagyott Balatonról tudósítottunk, májusban pedig már a kánikuláról írtunk. A bőrünknek hirtelen alkalmazkodni kellett a megváltozott időjáráshoz – a forróság pedig sok esetben különböző bőrelváltozásokat idézhet elő. Moncz Henriette szakoktató kozmetikussal tavaly már beszélgettünk arról, hogyan ápoljuk a bőrünket nyáron. Most arról kérdeztük, milyen bőrbetegségek jelentkezhetnek a hőségben, és hogyan előzhetjük meg azokat.

Mi okozza a nyári bőrbetegségeket?

Extrém módon változik az időjárás évek óta, és egyre jellemzőbbek a bőrelváltozások – mondta a kozmetikus, aki szerint az első számú veszély a túlzott, hirtelen napozás fényvédő krém nélkül. Nagyon sok és akár életveszélyes következményei is lehetnek a napégésnek, éppen ezért már a nyár legelejétől kezdve egészen az évszak végéig magas faktorú fényvédőkrémeket kell használni, ha az ember strandra megy, de az arcot, nyakat, karokat akkor is be kell kenni, ha egyszerűen csak sétálunk a napon.



Gyakori nyári bőrbetegség a bőrgomba is, amely nedves környezetben terjed leginkább. Természetesen télen is el lehet kapni, de akkor ritkábban. Nyáron a fürdők, közösségi helyek, közös zuhanyzók kedveznek a bőrgomba terjedésének.

A személyes higiénia a legfontosabb. Nyugodtan lehet használni nyáron savas, fertőtlenítővel ellátott lemosókat. – mondta Moncz Henriette. Azt is hozzátette: egyénenként változik az, hogy ki fogékonyabb a bőrgombára, és ki kevésbé.

„Ha az immunrendszer gyengébb, sokkal hamarabb elkaphatja az ember a bőrgombát. De még a lelki állapottól is függ – ugyanis bizonyított tény, hogy ez is befolyásolja az immunrendszer működését.”

Sokan szenvednek ekcémától, amely ugyan nem tipikus nyári betegség, de ilyenkor a legzavaróbb, ugyanis a fedetlen testrészeken azonnal látható ez a tipikus bőrgyulladás, amely viszkető, piros foltokban jelenik meg.



„Az ekcéma kialakulását befolyásolhatja genetikai hajlam, illetve itt is fontos az, hogy mennyire erős vagy gyenge a szervezetünk. Az ekcéma legtöbb esetben valamilyen belgyógyászati betegséget is jelezhet”– mondta a szakoktató kozmetikus.

Aki hirtelen kezd el napozni, a napallergia tünetei jelentkezhetnek a bőrén. Ezek pici, hólyagszerű kiütések és heveny vörös foltok is lehetnek. Nemcsak pusztán az erős napfény válthatja ki, hanem az is, ha valaki valamilyen gyógyszert szed, vagy valamilyen kozmetikumot használva napozik. A vegyi anyagok és az erős napsugárzás találkozása is okozhat napallergiát.

„Megelőzhetjük, ha betartjuk a napozás szabályait: csak szűrt napfény érje a bőrünket, amelyet természetesen magas faktorú fényvédő krémmel kenjünk be. Ha valaki fokozatosan kezd napozni, és ezeket a fontos szabályokat betartja, nem alakul ki a bőrön napallergia. A lebarnult bőrön már a legritkább esetben jön elő ez a betegség.”

Elronthatja az egy-két hetes nyaralást az úgynevezett Mallorca akne – mondta Moncz Henriette. Ezt a bőrbetegséget is a napozás váltja ki, de ilyenkor a faggyúmirigyek gyulladnak be. Több, vállon, nyakon, mellkason vagy arcon megjelenő, pattanásszerű gyulladásgóc jelenik meg.



„Ha más éghajlatú országba megyünk nyaralni, könnyen előjöhet a Mallorca akne már az első vagy a második napon. Azt, hogy kinél miért alakul ki, nem lehet tudni pontosan. Ugyanazt tudom tanácsolni, amit már mondtam: fokozatosan kezdjünk el napozni, akkor talán elkerülhető a betegség kialakulása.”

Főként csecsemőknél gyakori jelenség a melegkiütés. A szülők általában nagyon megijednek, pedig ez ártalmatlan – hangsúlyozta a kozmetikus.



„Ilyenkor az izzadságmirigyek eltömődnek, és nem tud a verejték ürülni. Azért a pici babáknál alakul ki elsősorban ez a jelenség, mert az ő hőháztartásuk még nem stabil. Ha észrevesszük a melegkiütéseket a babán, azonnal vigyük hűvösebb, árnyékos helyre, öltöztessük lengén, és elmúlnak a kiütések. Semmiféle orvosi kezelést nem igényel, legfeljebb hűsítő, nyugtató krémmel bekenhetjük a piros bőrrészt.”

Rosszul hangzik a napgomba – amely szintén egy gombás fertőzés, de ez nem feltétlenül terjed emberről emberre. Ilyenkor kicsi, fehér pöttyök vagy foltok jelennek meg a bőrön. Bár ez nem biztos, hogy nyáron alakult ki, de mivel a bőrünk télen fehér, nem vesszük észre, csak a nyári hónapokban.

„Ilyenkor a bőr barnulni kezd, viszont a napgombával fertőzött terület fehér marad. Ezt a betegséget lényegében saját magunktól kaphatjuk el. A fejbőrünkön található természetes gombák a testünkre kerülve pigmenthiányt okozhatnak – és ezért nem tud lebarnulni a bőr néhány helyen. Ezek lehetnek nagyon pici pöttyök vagy foltok bárhol, vagy akár nagyobb kierjedésű is előfordulhat a háton. Itt nem arról van szó, hogy kifehéredett a bőr, hanem arról, hogy nem tud lebarnulni a fertőzött területen. Persze nem mindenkinél reagál így a bőr a természetes Malassezia furfur nevű napgombára. Legtöbb embernél ez nem okoz gondot, csak az fertőződik meg, aki hajlamos rá.”



A bőrbetegségek többsége nem önálló betegség – mondta a kozmetikus.

A bőrünk egy tükör – a belső egészségünket tükrözi. Ahogyan említettem, az ekcéma és a bőrgomba kialakulása is visszavezethető belgyógyászati vagy lelki problémákra. Az a gond, hogy sokszor eszünk feldolgozott élelmiszert. Ezekben rengeteg adalékanyag lehet, amelyet a szervezetünk nem tud feldolgozni, és ezáltal gyengül az immunrendszerünk. A glutén- vagy tejcukorérzékenység is járhat például különböző bőrtünetekkel. De a rossz étkezéstől alakulhat ki például a cellulit – vagyis narancsbőr – is. Ez ugyan nem bőrbetegség, de nagyon kellemetlen lehet. Genetikai okai is lehetnek a narancsbőr kialakulásának, de inkább már korunk tünetének nevezném. Már fiatal, sportoló lányokon is megjelenhet, nagyrészt a nem megfelelő étrend miatt. A feldolgozott élelmiszerek adalékanyagai lerakódnak – ez okozza a tüneteket. Ez nem zsírlerakódás – ahogyan sokan gondolják -, hanem a sejt közötti állományokban, a nyirokkeringésben lerakódott mesterséges anyag. Sok mozgással és étrendváltoztatással megszüntethető, és segíthetnek a speciális, keringést serkentő kozmetikai kezelések is.”

De milyen krémet válasszunk?

Fontos nyáron is a vitaminok pótlása – mondta Moncz Henriette. Használjunk vitaminos krémeket, hiszen nem mindig tud hatékonyan felszívódni a vitamin csupán az élelmiszerekből. Különösen a B-vitamin erősíti a bőrt, és segíthet elkerülni a fertőzéseket, vagy a bőrtünetek kialakulását a hőségben.



„A legjobb az, ha natúr vagy biokészítményeket választunk. Szigorúan szabályozott összetevőket tartalmazhatnak ezek a krémek, és ezekben bízhatunk. Nemcsak az érzékeny bőrűeknek ajánlom a natúr kozmetikumokat, hanem mindenkinek. A marketingre épített arckrémek egy részében még mindig megtalálhatók kőolajszármazékok, parabének, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek nemcsak a bőrre, hanem az egész szervezetre”– hangsúlyozta a kozmetikus. „Persze, nagyon sok készítményből már kivonták ezeket a káros alapanyagokat, de még mindig engedélyezettek az olyan olcsó összetevők, amelyek akár rákot is okozhatnak. Saját felelősségünk, hogy mivel kenjük a bőrünket. Az kétségtelen, hogy a natúrkészítmények drágábbak. Sajnos a tömeghasználatra gyártott, 2-3 ezer forintos arckrémek egyáltalán nem jók. Se nem rontanak a bőr állapotán, se nem javítanak. Csupán alapanyagok. Dizájn. Marketingbomba. Minél nagyobb a reklám, annál gyengébb a minőség. Ráadásul az eladók sem szakemberek a legtöbb drogériában, így nem tudnak segíteni. Az sem igaz, hogy három típusú bőr létezik: száraz, zsíros vagy normál. Ez egyáltalán nem így van. És a tömeghasználatra gyártott krémek többnyire erre a három típusra készülnek. Néhány drogériában már lehet ugyan kapni magasabb minőségű termékeket is, amelyek természetes alapanyagokból készülnek – ezek, ahogyan már említettem is, drágábbak. Azt javaslom, hogy kozmetikussal beszéljük meg, milyen krémet használjunk az arcunkra, ő válassza ki a számunkra megfelelőt. Én mindig azt tanácsolom a pácienseimnek, hogy a nappali krémünk mindenképpen fényvédővel legyen ellátva – ez védi az arcbőrt a káros sugárzásoktól.”