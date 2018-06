Toroczkai: tömegek, komplett alapszervezetek fogják otthagyni a Jobbikot

Csütörtökön áll a Jobbik etikai bizottsága elé a korábbi alelnök. Az intés nem igazán volt hatással rá, ismét kőkemény üzenetet címzett a pártvezetésnek, gyanús ügyeket felemlegetve. Mindemellett a Magyar Hírlapban gyakorlatilag programot hirdetett, erőt demonstrált: a tagság mögé bújva kifogásolta Vona hanukai üdvözletét, és tömegek távozásáról beszélt. Visszatérőben van a régi Jobbik?

Konkrét bizonyítékom van rá, hogy Sneider Tamás, a Jobbik jelenlegi elnöke és a párt más vezetői Juhász Péter megszűnő pártját, az Együttöt segítették volna pénzzel a Jobbik kasszájába – emelt a téten az eddig is nagy botrányt kavart ügyben Toroczkai László. A Magyar Hírlapnak nyilatkozó politikus kitért arra is, hogy sokszor a sajtóból kellett értesülnie jobbikos ügyekről, kétéves alelnöksége alatt rendszeresen és szándékosan igyekeztek elzárni előle fontos információkat, és tudatosan zárták ki a döntésekből is. Kifogásolta, hogy miközben személyes pénzügyi felelőssége volt, egyáltalán nem volt rálátása a Jobbik pénzügyeire.

Sokszor úgy éreztem, hogy Heller Ágnesnek több információja van a Jobbikról, mint nekem – tette hozzá ironikusan.

Szerveződik a politikai formáció, ami egy éven belül erősebb lehet, mint a Jobbik

Toroczkai azt jósolja, hogy az elkövetkező időszakban „tömegek, akár komplett alapszervezetek” fogják otthagyni a pártot, és bízik benne, hogy a Mi Magunk elnevezésű platformjuk zászlóbontó gyűlésén csatlakoznak hozzájuk június 23-án.

Mi következik a radikális vezetőnek ebből az állításából? Új párt van alakulóban. Toroczkai szerint ez a politikai formáció egy éven belül erősebb lesz, mint a Jobbik.

Rengetegen jelzik nekem támogatásukat – erősítette magát a csütörtökön a Jobbik etikai bizottsága elé álló politikus. Hozzátette, mindenképp számít

Volner János,

Apáti István,

Steinmetz Ádám támogatására.

Ahogy megírtuk, ők tiltakoztak Dúró Dóra frakcióból való kizárása ellen. Toroczkai a képviselőcsoport egyéb tagjait is csatlakozásra szólította fel. A „hányan hagyják ott a Jobbikot” kérdéskör pikantériája, hogy Gyöngyösi Márton elnökhelyettes korábban csupán egy-két hőzöngőről beszélt, míg Toroczkai komplett alapszervezetek távozásával számol. Az idő eldönti, melyiküknek lesz igaza.

Gyanús ügyek

Volt még egy érdekes momentuma a radikális politikus nyilatkozatának. A Magyar Hírlap megkérdezte tőle, mire utalt, amikor Sneideréknek címezve azt írta közösségi oldalán, „volt még néhány ilyen ügy, ami az utóbbi időben vált világossá”. A politikus felsorolta ezeket:

Vona Gábor hanukai üdvözlete,

szereplése a Spinoza-házban, vagy

a bukott pártelnök nyilvánosan elhatárolódott a burka viselését tiltó ásotthalmi rendelettől.

A sornak közel sincs vége, azonban ezeket nem ismertette a párt korábbi alelnöke, hanem helyette meglehetősen titokzatosan fogalmazott.

Voltak más belső ügyek is, amelyek a Jobbik szavazóinak nagyon nem tetszenének – folytatta. A sejtelmességet fokozva átlavírozott zsarolásba, és a következőket mondta:

Akiknek szól, azok tudják, miről van szó.

Szerveződnek a radikálisok

Hétfő este nyilatkozat/kibeszélő-estet tartott a Novák-Dúró házaspár. Előbbi a HírTV-ben járt, és kijelentette, hogy ha Toroczkait kizárják, akkor ő is kilép. Ez vagy az jelenti, hogy nem indítottak ellene etikait, vagy meg akarja előzni kizárását. Dúró Dóra pedig Toroczkaihoz hasonló retorikai fogással a következőket mondta a Kossuth Rádióban:

Úgy gondolom, hogy ez nem az az irány, ami egy erős és növekvő pártnak a jövőképét vetíti előre, most ismételten gyengébb lesz a Jobbik.

Hozzátette, hogy többen is otthagyhatják a pártot.