Egy nappal az ítélet után megszólalt Növényi Norbert

Három év négy hónap börtönre ítélte a bíróság, nem jogerősen az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbertet adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt. Növényi undorítónak tartja az egész ügyet, az ügyvédjével fellebbeztek a döntés ellen - írja a Lokál.

Nem is értem, mit keresek itt, undorítónak tartom az egész ügyet - mondta a tárgyalás szünetében Növényi Norbert a Lokálnak. A tárgyalóteremben rezzenéstelen arccal hallgatta az ítéletet, amely szerint bűnös. A börtönbüntetés mellett eltiltották a közügyektől, és 136 ezer forintos bűnügyi költséget is ki kell fizetnie.

Ez az ügy teljesen tönkretett. Három év a semmire? Fel vagyok háborodva, nem emberséges az ítélet. Ez nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás. Valójában nincs semmi ellenem, és természetes, hogy az ügyvédemmel fellebbezünk az ítélet ellen, és megyünk másodfokra" - mondta az olimpiai bajnok birkózó a lapnak.

Korábban elmondta, hogy anyagilag is nagyon megviselte az ellene indított eljárás.

Nagyon sok károm származott ebből. Elvették az olimpiai járadékomat, több tisztségről le kellett mondanom, nem hívnak filmes castingokra, elmentek az üzletfeleim, a bankkal is harcolni kellett, és elárverezték a házunkat. Azóta albérletben élünk, de az sem egyszerű, nem mindig tudtuk fizetni a terheket. Az elmúlt két évben öt helyre költöztem a családommal. Volt, amikor a villanyt kapcsolták ki. Senki nem kérdezte meg, hogy miből etetem a gyerekemet, vagy hogy tudunk egyáltalán megélni. A párommal is kiszúrtam, mert felépített magának egy életet, egy munkát, majd a költözések után máshol újra kellett kezdenie mindent. De biztos vagyok benne, hogy fel fogunk állni a padlóról, és csak egy rossz emlék marad ez az egész ügy Az adócsalási ügy már nyolc éve húzódik, a vád szerint a cég gyümölcskereskedelemmel foglalkozott és fiktív számlákat állított ki, fiktív cégeket működtetett.

Növényi Norbert állítása szerint ő csak reklámarc volt, nem volt semmi köze a pénzügyekhez. A bíróság szerint ez nem életszerű, a többi vádlottat ő hozhatta egymással kapcsolatba.

Tizenkét vádlott közül Növényi Norbert a hetedrendű vádlott, az elsőrendű öt év börtönt kapott. Az olimpiai bajnok és az ügyvédje fellebbeztek az ítélet ellen, az ügyész súlyosbítást kért.