Nagyobb fokozatra kapcsol a Soros-hálózat

A Soros-hálózat nagyobb fokozatba kapcsolta a migránsok betelepítését célzó programokat - mondta a kormánypártok nevében nyilatkozó Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerdán a közmédiának.

A Soros György által finanszírozott Amnesty International globális migránsbefogadó kampányt indított, a szervezet kilenc pontba foglalta össze, hogy szerinte mit is kellene tenni a migránsok gyorsabb befogadásáért. Az Amnesty Internationalben úgy gondolják, mindenkit be kellene engedni, úgy vélik, a migráció alapjog, és szerintük fel kellene gyorsítani a betelepítési programokat és a családegyesítést is - mondta Nacsa Lőrinc.

Emellett okostelefonokat, technológiai eszközöket, valamint egészségügyi, munkavállalói és tanulmányi vízumokat osztanának ki minden migránsnak, továbbá szponzorációs csoportokat hoznának létre, hogy anyagilag is segítsék a bevándorlókat."Egyértelműen a Soros-terv megvalósítása látszik a szemünk előtt", és több millió bevándorlóról beszélnek - fogalmazott a kereszténydemokrata képviselő. A Soros-hálózat nem titkolt célja, hogy Európát elárasszák migránsokkal, és mindenhol megvannak az embereik, akik segítik ezt a tervet: az európai uniós intézményekben, az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, továbbá az ENSZ-ben, egyes tagállamokban, valamint "álcivil hálózatokban" is - folytatta a frakciószóvivő.

Ez a terv veszélyes Magyarországra nézve, ezért Magyarországnak meg kell védenie magát mind a brüsszeli tárgyalásokon, mind itthon - jelentette ki Nacsa Lőrinc. Szerinte ezért kiemelten fontos, hogy a parlament mielőbb elfogadhassa a Magyarország megvédését célzó akciótervet, a betelepítést megtiltó alkotmánymódosítást, valamint az illegális migráció szervezésének büntetését tartalmazó Stop Soros törvényjavaslatot.