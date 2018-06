Megtalálták az abonyi medvét

Egy helyi hírportál szerint sikerült bekeríteni a hétfőn Abonyban felbukkant medvét.

Sokan látni vélték a medvét Abony utcáin sétálni, és az egyik iskola udvarán is felbukkant. Többen be is jelentették a rendőrségen, azonban ott nem akarták elhinni, hogy tényleg medvét láttak a helyiek.

A miabonyunk.hu tegnap esti cikke szerint az állatot ma hajnalra bekerítették egy kisebb település, a Kocsér melletti erdőben.

A hároméves hím medve nyomait fővadászok elemzik, hogy megtudják, hogyan került a városba.