Nem kapta meg a nőt, ezért megszúrta annak férjét

Egy debreceni férfi rendszeresen zaklatott személyesen és telefonon is egy vele egy utcában lakó asszonyt. A nő és a családja egy idő után el is költöztek a férfi közeléből. Ő azonban oda is követte a nőt. Kétszer is elment a nő új házához, ahol, amikor nem engedték be, a kaput kezdte verni. A második látogatásnál a nő férje kérdőre akarta vonni, ebből lett majdnem tragédia.