Novák Előd: Miközben kisemberektől kéregetnek, dőzsölnek a jobbikosok

A pártvezetéshez lojális politikusoknak röpködnek a több százezres fizetések, miközben a Jobbikban soha nem látott anyagi problémák vannak. Novák Előd most már érti, miért támogatják a képviselők közül sokan a Jobbik vezetését, és ezt hatalomtechnikai eszköznek nevezi. Az erdélyi magyarokat többször is szidalmazó Pörzse Sándort emelte ki egyedül. Novák ismét tudatosan szellőztetett meg párttitkokat - a radikálisok már a kiválásra készülnek.

Miután Toroczkai László a napokban előállt azzal, hogy a választások után a Jobbik vezetése segíteni akart az anyagi csődbe jutott, Juhász Péter-féle Együttnek, szövetségese, Novák Előd is kipakolt. Minden jel arra mutat, hogy a radikálisok tudatosan ki akarják rúgatni magukat a pártból. Mert az ilyen szintű kibeszélést nincs olyan párt vagy pártvezető, aki jó szemmel nézné.

Kisemberektől kéregetnek, miközben dőzsölnek a jobbikosok

Lemondok a jobbikos pártalapítványi kuratóriumi tagságomról, miután a közösség pénzét hatalomtechnikai célokra akarják felhasználni, a párt csődközeli anyagi helyzetében sem szégyellve nettó 400 ezres fizetéseket osztani a képviselői tiszteletdíjak mellé a pártvezetéshez lojális politikusoknak – ezzel a lendülettel kezdi legújabb Facebook-bejegyzését Novák.

A Jobbik Magyarországért Alapítvány kuratóriumának tagjai: Szabó Gábor, Novák Előd, Farkas Gergely, és Gyüre Csaba.

A Jobbik radikális politikusa ezután kifogásolta, hogy

a kisemberektől is pénzt kéregetnek az Állami Számvevő által a pártra kiszabott bírságra, ez a dőzsölés számára morálisan vállalhatatlan. Kiemeli, hogy a politikusi álláshalmozás ellen mindig is küzdött.

Elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy az ÁSZ-bírság apropóján összekéregetett pénzt is felélték, úgy, hogy még így is százmillió forintnál is nagyobb kampánytartozása van a Jobbiknak a Magyar Posta felé.

Novák ismét a párt legtitkosabb belső ügyeit osztja meg a nyilvánossággal

Ha ez nem lenne elég, akkor következzen egy kis belső információ Nováktól. A politikus elárulja, hogy a Jobbik Magyarországért Alapítvány kuratóriumának május 29-i ülésén nagy vita alakult ki arról, hogy a négy leköszönt képviselő képviselői tiszteletdíja mellé kapjon-e még 3 hónapig „egyfajta végkielégítésként” folyósított, nettó 400 ezres juttatást – „szakértésért”. Novák ironikusan hozzáteszi: szerintem inkább hallgatásért megy a pénz. Ketten támogatták, ketten nem a javaslatot, így Dúró Dóra férjének sikerült első körben megfúrnia a pénzosztást.

Negatív példaként emelte ki Pörzse Sándort, aki ugyan négy éve nem képviselő, ennek ellenére teljes képviselői fizetést vihet haza – hol a frakciótól, hol a pártalapítványtól.

A radikális politikus számára ez a „hatalomtechnikai eszköz” elfogadhatatlan, viszont arra jó volt, hogy megértse:

miért támogatják a képviselők közül sokan a Jobbikvezetését, és miért távolodik el a frakció a párttól.

A pártelnökségnek nem tetszett, hogy elakadt a távozó képviselők megtámogatásának folyamata, ezért Novák állítása szerint két napon ismételt szavazást tartottak, aminek keretében már 3-1 arányban átnyomták a javaslatot. De a legdurvább része a bejegyzésnek csak ezután következett. Egyrészről azért, mert Novák pártvezetési, azaz elnökségi (ki lehet ez a politikus?) körből olyan információt kapott, miszerint „más keretből, de ugyanúgy kifizetik a 400 ezreket négy éven át, most még a sajátos végkielégítésként folyósított képviselői tiszteletdíjakkal párhuzamosan is”.

Radikális mozgások

Korábban írtunk pártbeli pletykákra hivatkozva arról, hogy a radikálisoknak kész forgatókönyvük van a pártból való kilépésre. Cikkünkben leírtuk, hogy

Novák Előd mártírként fogja magát pozícionálni, akit kirúgtak a pártból.

A frissen megválasztott pártelnökségben egy alelnök egész biztosan a radikálisokkal van, egy másik pedig velük van ugyan, de karrierje érdekében maximálisan pártfegyelmet gyakorol. A leírás Volner Jánosra illett. Forrásunktól azt az információt kaptuk, hogy nekik az a feladatuk, hogy tartsák a kapcsolatot a kivált ex-jobbikosokkal, valamint továbbra is szivárogtassanak ki információkat az új elnökség lépéseiről.

A történet további érdekessége, hogy a Hír TV-ben járt Novák Előd hétfő este, ahol azt mondta, ha Toroczkait kizárják, akkor ő is kilép. A mai fejlemények tükrében más megvilágításba kerül a tegnapelőtti nyilatkozata.